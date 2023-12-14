الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعثة الاتحاد الإفريقى والكوميسا: رصدنا مشاركة كثيفة للشباب والنساء فى انتخابات رئاسة مصر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أشادت سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بالمشاركة الكثيفة للشباب والنساء في الانتخابات التي جرت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وقالت وانديرا، خلال المؤتمرالصحفي الذي عقدته البعثة المشتركة اليوم الخميس بالقاهرة، "إن البعثة لاحظت الإقبال الكبير من النساء في العديد من اللجان الانتخابية، وأيضا من قبل الشباب المتحمسين للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري"، معتبرة أن هذه المشاركة تعد من الإجراءات الحاسمة التي تبني المؤسسات في جمهورية مصر العربية.

وأكدت أن المواطنين يتحملون مسئولية عملية الديمقراطية، مشيدة بالإجراءات التي تم اتخاذها في العديد من المقار لتخصيص لجان منفصلة للتصويت للنساء وأخرى للرجال، كما أبرزت حرص العديد من النساء والرجال على اصطحاب أطفالهم اثناء الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الحكومة المصرية أولت اهتماما خاصا للأشخاص من ذوي الإعاقة لممارسة حقهم في التصويت، مما يعد خطوة جيدة وتستحق الإشادة.

حرية التصويت فى الانتخابات

وردا على أسئلة الصحفيين، أشارت "وانديرا" إلى أن البعثة رصدت حرية التصويت في الانتخابات، حيث سهلت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التصويت التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، مما أتاح للجميع أن يمارسوا حقهم الانتخابي، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود التي قام بها الأمن المصري لتأمين العملية الانتخابية، فعلى مدى ثلاثة أيام لم تشهد المقار الانتخابية أي انتهاكات.

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وقالت رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024: "نحيي الهيئة الوطنية للانتخابات والأمن على نجاح العملية الانتخابية".

من جهته، وجّه عضو لجنة حكماء الكوميسا، جون أو ككاونج، الشكر لحكومة مصر على بذل الجهود لتمكين أعضاء البعثة المشتركة من التحرك بين مراكز الاقتراع، مشيدا بالدور الكبير الذى قامت به الهيئات القضائية في مصر خلال الانتخابات الرئاسية، مثنيا على توافد الشباب والنساء الذين حرصوا على ممارسة حقوقهم الدستورية حيث اصطفوا أمام مقرات الاقتراع.

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وقال عضو لجنة حكماء الكوميسا: "إن الكثير من البلدان لا تفكر في الأشخاص من ذوي الإعاقة، ولكن رأينا خلال الانتخابات الرئاسية أن المسئولين يذللون أمام هؤلاء كافة المعوقات، وهي تجربة ينبغي التعلم منها"، مضيفا: "إننا مذهولون بسير العملية الانتخابية بهذا الشكل الرائع وبهذه السلاسة والسلمية على مدار ثلاثة أيام".

من ناحيته، وجّه السفير بانكولي أديوي، مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلم والأمن، الشكر باسم البعثة للحكومة والشعب المصري لتسهيل مهمة البعثة خلال الانتخابات الرئاسية، قائلا: "إن هذه العملية تنمو في مصر والكثير من البلدان الإفريقية على الرغم من التحديات التي تواجهها القارة، ونحن على ثقة بأنه وفقا لأجندة 2063 سنبني إفريقيا التي نريدها على أسس الديمقراطية التي تعزز السلام والاستقرار، فأينما يحل الاستقرار يحل الازدهار والتنمية".

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