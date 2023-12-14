الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"يغرقن في دمائهن".. نقص المستلزمات الصحية يخنق نساء غزة

نساء غزة
نساء غزة

كان يوم 2 من كل شهر يمر عاديًا على أمل ناصر، فلسطينية من قطاع غزة، إذ أنه موعد دورتها الشهرية وذلك قبل العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الماضي، لكن باتت تحسب له حسابات أخرى على رأسها ماذا سأرتدي وقت نزول الدم؟.

في الشهر الأول طافت أمل على الصيدليات والمستشفيات من أجل الحصول على فوط صحية تكفيها طوال 7 أيام مدة دورتها الشهرية إلا أنها لم تجد، فاضطرت إلى صنع فوط صحية من الخرق البالية التي خلفها الأنقاض.

 تقول: «أصنعها من القماش، وأحيانًا من ورق الجرائد، فكل المستلزمات الصحية النسائية غير متوفرة لاسيما الفوط الصحية، في بداية الحرب كانت الصيدليات لديها مخزون يتم إعطاء كل سيدة بالغة عبوة شهريًا لكن الآن لم يعد لدى الصدليات أي مخزون».

هناك مليون أنثى في قطاع غزة تفعل مثل أمل، منذ اندلاع حرب طوفان الأقصى بين قوات المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي، إذ يقدر عدد السكان بحوالي 2.23 مليون نسمة، منهم 1.13 مليون ذكر و1.10 مليون أنثى، منهن 493 ألف امرأة وفتاة تم تهجيرهن من منازلهن في غزة.

يعانين جميعًا من نقص المستلزمات النسائية والفوط الصحية تحديدًا ويستخدمن بدائل غير آمنة، مثل القماش البالي والورق وأصبن بأمراض ومشاكل صحية في وقت لا توجد به عقاقير علاجية بالقطاع.

الدورة الشهرية هي عملية تحدث للنساء في متوسط أعمار بين 12 إلى 18 عامًا، وذلك للتخلص من بطانة الرحم وتكون على شكل نزيف وتحدث مرة واحدة في الشهر أو كل 28 يومًا، وتحتاج المرأة الحائض عشرين فوطة صحية بحد أدنى خلال أيام الدورة،

المصدر - منظمة الصحة العالمية.

جحيم مستشفيات غزة.. كيف تتم العمليات الجراحية دون تخدير لضحايا القصف؟

أمية الخفاش: «النساء يرتدين أقمشة بالية بدل الفوط الصحية»

يؤكد ذلك الدكتور أمية الخفاش، مدير مؤسسة جذور المتخصصة في قضايا الصحة العامة للنساء في غزة (غير حكومية)، مبينًا أن هنا خطورة عدم توافر المستلزمات الصحية النسائية في قطاع غزة وتحديدًا الفوط الصحية التي تحتاجها النساء بشكل شهري في أيام الدورة.

يقول لـ«الدستور»: «عدم توافر الفوط الصحية بشكل كافي للنساء في القطاع سيدفعهن لاستخدام بدائل غير آمنة، مثل ورق الجرائد أو الأقمشة البالية، من أجل تعويض ذلك الاختفاء، إلا أن تلك البدائل تنطوي على خطورة شديدة عليهن».

الخفاش يوضح أن تلك البدائل مثل الأقمشة قد تكون متسخة أو أوراق أو كرتون وكلها تعرض النساء في القطاع إلى مشاكل صحية مثل الالتهابات والميكروبات والتي تؤثر بدورها على الرحم لاسيما عند غير المتزوجات.

وفقًا لموقع «هيلث شوت» المتخصص فى الصحة العامة فإن اختلاف تدفق الدم عند كل سيدة فى وقت الدورة الشهرية يختلف، ولكن من الضرورى تغيير الفوط الصحية بشكل مستمر وإن أمكن كل 4 ساعات.

فخ الممر الآمن.. حين هجّرت إسرائيل أهالى غزة ليلًا وقصفتهم صباحًا

ويبين أن قطاع غزة في الوقت الحالي لا تتوافر فيه أي أدوية يمكن أن تعالج النساء في حال إصابتهن بمشاكل ناتجة عن استخدام بدائل غير آمنة للفوط الصحية: «لا توجد فوط صحية والبدائل تسبب مشكلات عديدة ولا يوجد أدوية لعلاج تلك المشاكل».

ويشير مؤسس جذور إلى أن أهم تلك المشاكل هي الالتهابات، وهي أمور تتعلق بالنظافة وقت الدورة الشهرية، ولا توفر بدائل الفوط الصحية النظافة المطلوبة في تلك الفترات: «إلى جانب التأثيرات النفسية للنساء، فلا أحد يتخيل أن هناك إنسان يظل ينزف لعدة أيام دون أن يستطيع أن ينظف نفسه أو يوقف ذلك النزيف».

ورصدت الجمعية بالفعل حالات لنساء من غزة يقومون بلملمة الأقمشة البالية من آثار الدمار واستخدامها كفوط صحية، ما سبب لهن التهابات شديدة لم يستطعن العلاج منها لعدم وجود أدوية أو مستشفيات صحية للكشف الطبي.

يوم الأحد الماضي، نددت منظمة "أكشن آيد" في بيان، بالظروف المعيشة للعديد من النساء والفتيات في غزة، موضحة أنهن يعشن في مرافق مكتظة، وفي بعض الأماكن لا يوجد سوى "دش" واحد لـ700 شخص للاستحمام، ومرحاض واحد لـ150 شخصًا.

وبحسب المنظمة ليس لدى النساء سوى القليل من الماء للاغتسال، وبلا خصوصية، أو صابون للحفاظ على سلامتهن، كما أن هناك نقص في المستلزمات الصحية وتحديدًا الفوط التي تستخدم أثناء الدورة الشهرية.

مخاض تحت أصداء القصف.. نقص أكياس الدم يدفع نساء غزة لاستئصال أرحامهن

طبيبة نساء: «هناك شح في الفوط الصحية النسائية»

الدكتور آية عفشة، طبيبة النساء بمستشفى العودة، تؤكد أن النساء في غزة معاناتهن مضاعفة بسبب النقص الشديد في كل المستلزمات اللاتي يحتجن إليها وعلى رأسها الفوط الصحية التي لا غنى عنها ولا بديل لها.

تقول لـ«الدستور»: «منذ بدء العدوان وأصبح هناك نقص وشح في توافر الفوط الصحية بالصيدليات أو في المحال، نتيجة الدمار الذي حدث ومنع دخول المساعدات لفترات طويلة، فالدورة الشهرية للنساء لن تنتظر السماح بدخول المساعدات».

تضيف: «هناك ندرة شديدة في المستلزمات الطبية الخاصة بالنساء والفوط الصحية النسائية وفوط الأطفال ما بين شحيح ومتوسط، كما أن النساء في تلك الفترة لا يحتجن فقط للفوط الصحية بشكل دوري ولكن للمياه من أجل النظافة والاستحمام حتى لا يتسبب الأمر لهن في التهابات ومشاكل صحية».

توضح أن المستشفيات تعاني من نقص شديد في الأدوية التي تخص النساء، سواء اللاتي يصبن بالتهابات نتيجة عدم قدرتهن على استخدام فوط صحية سليمة، أو اللاتي يعانين من الإجهاض والأدوية المطلوبة بعد إجراء مثل تلك العمليات الخطرة، فعدم استخدام فوط صحية يضر بالنساء.

يدلل على ذلك بحث علمي نُشر عام 2022 في مجلة لانسيت للصحة، والذي خلص إلى أن عدم قدرة النساء على شراء فوط صحية يدفعهن إلى استخدام الصحف وورق الشجر التي يمكن أن تمتص الدم أو تجمعه، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز البولي التناسلي، وحذر أنه يمكن أن يؤدي سوء النظافة أثناء الدورة الشهرية ليس فقط إلى مشاكل الصحة البدنية مثل الالتهابات الإنجابية والمسالك البولية، ولكن أيضًا إلى مشاكل تتعلق بالصحة العقلية ومخاطر البكتيريا.

ما زالت النساء يعانين في قطاع غزة من عدم توافر المستلزمات الصحية النسائية مع دخول الحرب شهرها الثالث، في وقت استمر فيه تعليق المساعدات في معبر رفح المصري والتي من بينها فوط صحية للنساء بعدما تجدد القتال بين حماس وإسرائيل.

txt

الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة يتطلب وقفا لإطلاق النار

txt

باحثون إسرائيليون: الاحتلال لا يعلم شيئًا عن النشاط العسكرى لحماس فى غزة

غزة نقص المستلزمات النسائية الفوط الصحية الدورة الشهرية حرب طوفان الأقصى المقاومة الفلسطينية حماس الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

عاجل.. بينهم 146 بحالة حرجة.. جيش الاحتلال يعلن حصيلة المصابين فى حرب غزة

عاجل.. انقلاب أمريكي ضد إسرائيل.. الأسئلة الصعبة تضع الاحتلال في ورطة

وفاة عمرو عبدالحق رئيس نادي النصر إثر تعرضه لأزمة صحية

رفض حضور التحقيقات.. تفاصيل إحالة رضا عبدالعال للمحاكمة بتهمة سب نجوم الأهلى

"سى إن إن": غضب إسرائيلى من إلغاء رحلة رئيس الموساد إلى قطر

مصر تمد موعد مزايدة الذهب "في أغنى مناطقه" استجابة لطلبات عالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة