حزب "المصريين": الشعب قدم للعالم تجربة ديمقراطية رائعة فى الانتخابات الرئاسية

قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن المصريين بمشاركتهم المشرفة والكبيرة في الانتخابات الرئاسية، قدموا للعالم تجربة ديمقراطية عظيمة ورائعة ومتفردة في الديمقراطية أمام العالم أجمع، موضحًا أن الانتخابات الرئاسية واحد من أهم وأخطر الاستحقاقات الانتخابية في تاريخ مصر، لا سيما وأنها تأتي في توقيت صعب وسط ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد ووسط مؤامرات ومخططات تحاك بالدولة المصرية.

رسالة واضحة للعالم

وأضاف "أبوالعطا" أن المصريين بعثوا برسالة واضحة وحاسمة للعالم بأنهم اختاروا طريق الاستقرار والأمن لمصر، بتأييدهم ودعمهم الكاملين للدولة في هذه الانتخابات، خاصة أن هذا الأمر يُعد بمثابة مهمة وطنية أمام كل المصريين، موضحًا أن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية رسموا مستقبلًا جديدًا لمصر باختيار وانتخاب رئيس مصر القادم، لإدارة شئون البلاد بحكمة ووعي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس حزب "المصريين" أن المشاركة بكثافة والإقبال الشديد على التصويت في الانتخابات الرئاسية رسالة تحدي من المصريين لأعداء الداخل والخارج بأن الشعب يقف خلف الدولة المصرية، لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.

تحريك الحياة السياسية

وأكد أن المشهد الانتخابي العظيم سيسهم بما لا يدع مجالًا للشك في تحريك الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الانتخابات الرئاسية عكست الدور البارز للأحزاب في الحياة السياسية، وحالة التطور التي تشهدها الحياة السياسية في مصر في ظل تنامي دور الأحزاب، الأمر الذي يعبر عن التعددية الحزبية وما تعكسه من زخم سياسي، في ظل حرص الأحزاب على عقد مؤتمرات جماهيرية ولقاءات مع جموع الشعب المصري لعرض برامجها الانتخابية وأفكارها، وهو ما ساهم في زيادة شعبية هذه الأحزاب في الشارع، وفتح قنوات تواصل مع الشعب المصري.

وأكد أن المشهد الانتخابي عظيم وفيه نوع من التعددية السياسية، والجديد أن الأحزاب بدأت تفكر في البدء في ممارسة دورها الأساسي، فتكوين الحزب هدفه الوصول إلى السلطة، مشيرًا إلى أن المشهد الانتخابي عكس صورة مشرفة عن الدولة المصرية التي تقف مؤسساتها عن مسافة واحدة من جميع المرشحين.