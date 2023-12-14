رئيس مصر أكتوبر: التعددية أسهمت فى زيادة الإقبال للتصويت فى انتخابات الرئاسة

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن ما شاهدناه في الانتخابات الرئاسية 2024، يؤكد أنها ستغير مسار الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة، فالانتخابات سترسم ملامح النظام السياسي المصري، وأيضًا سترسم الطريق للجمهورية الجديدة التي نحن على أعتابها.

التعددية الحزبية والسياسية

وأضافت الدكتورة جيهان مديح، في تصريحات خاصة، لـ«الدستور»، أن وجود 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية بين مستقلين ورؤساء للأحزاب، جعلنا أمام تعدد في المدارس الحزبية والاتجاهات الفكرية، وانعكس أيضا على زيادة الإقبال على التصويت في الانتخابات، فوجدنا مشاركة غير مسبوقة وهي الأكبر من نوعها؛ وبالتالي كل هذه الأمور حملت دلالات على كل المستويات.

ولفتت إلى أن الحياة السياسية فى مصر، خاصة الحزبية أصبحت على منعطف مهم وتاريخي بعد الانتخابات الرئاسية، لن تكون بعده كما كانت قبله وسنشهد تطورا ملحوظا وانفتاحا أكثر فى هذا الملف خلال السنوات المقبلة.