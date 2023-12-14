مايا مرسى: المرأة المصرية تصدرت المشهد الانتخابى

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وهي النائبة السابقة لرئيس أوغندا، وتشغل حاليًا منصب المستشار الخاص لرئيس أوغندا لشئون الصحة والسكان، وتتمتع بعضوية لجنة الحُكماء التابعة للاتحاد الإفريقي.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بقيام الاتحاد الإفريقي والكوميسا بإرسال بعثة مشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مشيرة إلى أن الغرفة المركزية للمتابعة الميدانية للانتخابات التي أطلقها المجلس خلال الانتخابات قد رصدت مشاركة المرأة المصرية بكثافة في العملية الانتخابية، مؤكدة أن هذه المشاركة القوية والمعهودة من المرأة المصرية خلال جميع الاستحقاقات الدستورية السابقة تعتبر رسالة سياسية قوية بأن المرأة المصرية هى كتلة سياسية فاعلة وقوية في المجتمع.

وأكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية وصلت في السنوات الأخيرة إلى مواقع قيادية لم تصل إليها من قبل، فلأول مرة على سبيل المثال تصل المرأة المصرية إلى منصب مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى ومنصب محافظ وقاضية في كل من النيابة العامة ومجلس الدولة.

وأشارت إلى أن مشاركة المرأة في كل المجالات أصبحت أمرا حتميا وضروريا لا سيما في ملف الأمن والسلام، لافتة إلى أنه إذا أتيحت للمرأة المساحة التى تستحقها فأنها ستعمل على نشر السلام في العالم أجمع.

ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أنها ترأس حاليًا بجانب المجلس القومي للمرأة كلا من المجلس الوزاري لمنظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، قائلة: "لا بد أن يكون لدينا جميعًا التزام قوى نحو العمل على الدفع بملف المرأة والأمن والسلم، خاصة في الوقت الحالي في ظل ما نشهده حولنا من نزاعات وحروب".

وتحدثت الدكتورة مايا مرسي عن برنامج "نورة" لتمكين الفتيات، موضحة أنه برنامج أطلقه المجلس ويحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، ويأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويستهدف الفتيات من سن 10 حتى 14 عامًا، بهدف بناء مهاراتهن ومعارفهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق إمكاناتهن الكاملة داخل أسرهن ومجتمعاتهن وبلدهن.".

كما أشادت السيدة سبيكيوزا كازيبوى وانديرا بالمشاركة الكثيفة للمرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024 قائلة باللغة العربية عن مشاركة المرأة المصرية بأنها "ممتازة".

وأشارت إلى أن أوغندا مهتمة بالعمل على تمكين الفتيات وتعليمهن جيدا للوصول إلى المواقع القيادية في كل المجالات في المستقبل، مشيرة إلى أن المرأة وصلت للعديد من المناصب العليا بأوغندا، وأن نسبة القاضيات في أوغندا تصل الى 50%.

وأكدت السيدة سبيكيوزا أن مصر جزء من إفريقيا، وأن ما يحدث حولها من نزاعات وحروب تؤثر عليها، وبالتالي على إفريقيا أيضًا، ودعت بأن تكون مصر عضوًا في شبكة النساء الإفريقيات في مجال منع النزاعات والوساطة، والتي يشار إليها رسميًا باسم FemWise-Africa "فيم وايز- إفريقيا"، وهي آلية فرعية تابعة لفريق لجنة الحُكماء التابعة للاتحاد الإفريقي، وهي إحدى الركائز الأساسية لهيكل السلام والأمن بالاتحاد الإفريقي، وتهدف الشبكة إلى تعزيز دور المرأة في جهود منع نشوب النزاعات والوساطة من خلال توفير منصة للدعوة الاستراتيجية وبناء القدرات والتواصل.