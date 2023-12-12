الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نسرين البغدادي ترصد دور ومشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

نسرين البغدادي
نسرين البغدادي

رصدت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، دور ومشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلة: إنه ليس غريبًا على المرأة المصرية أن تقوم بدورها تجاه الوطن.

وأضافت البغدادي، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن المرأة المصرية هي من تدرك قيمة الأمن والأمان لأسرتها، وربما لا تكون غير ملمة بكل تفاصيل السياسة الخارجية أو الداخلية، لكنها تشعر دائمًا بانعكاس تلك الأمور عليها وعلى أسرتها.

المرأة المصرية تحاول أن تؤمن أبنائها وتضمن لهم المستقبل

وتابعت: المرأة المصرية تحاول أن تؤمن أبنائها، وتضمن لهم مستقبل آمن، وبالتالي هي تستشعر قيمة الأمن التي تعلو فوق كل القيم.

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، أن إقبال المرأة على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية لم يكن غريبًا عليها، ولكن في هذه المرة تؤكد المرأة المصرية على أنها من تواجه الخطر، ومن ينعكس عليها هذا الخطر، وبالتالي هي خرجت لتؤكد قيمة الأمان.

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