أيام عصيبة.. كيف يواجه بايدن تحركات الكونجرس لعزله رغم ضعف الأدلة؟

بات الرئيس الأمريكي جو بايدن في مأزق كبير عقب التصويت من قبل الكونجرس الأمريكي لعزله من منصبه، بينما اعتبر بايدن الخطوة بأنها حيلة سياسية.

تحقيق لعزل بايدن

وقال بايدن، في بيان له، إن التحقيق الذي يجريه مجلس النواب الأمريكي ما هو إلا مجرد حيلة سياسية لا أساس لها، على حد قوله، مشددا على أن الجمهوريين في مجلس النواب يركزون على مهاجمته بالأكاذيب.

وصوت مجلس النواب الأمريكي لصالح فتح تحقيق رسمي لعزل بايدن، على الرغم من وجود أي دليل على ارتكابه مخالفات، مما يمضي قدما في العملية التي وعد بها الزعماء الجمهوريون منذ استعادتهم السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في عام 2022 وفقا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

اتهامات بالتربح من منصبه

وقالت "الجارديان"، وعلى الرغم من عدم تقديم أي دليل، اتهم الجمهوريون بايدن وعائلته بالتربح شخصيًا من منصبه عندما كان نائبًا للرئيس في عهد باراك أوباما.

لماذا تم التصويت الآن؟

بدأ الجمهوريون في مجلس النواب التحقيق بشكل غير رسمي بشأن بايدن قبل ثلاثة أشهر، لكن تصويت يوم الأربعاء يضفي طابعًا رسميًا عليه، ويقول الجمهوريون إنه من خلال التفويض بالتحقيق، سيضطر البيت الأبيض إلى التعاون.

وفي نوفمبر، وصف أحد كبار المحامين في البيت الأبيض التحقيق بأنه غير شرعي لأن مجلس النواب لم يقم بعد بإضفاء الطابع الرسمي على التحقيق في قضية الإقالة من خلال التصويت، ورفض البيت الأبيض الجهود الرامية إلى إجباره على تسليم المعلومات مشيرًا إلى الحاجة إلى تصويت كامل في مجلس النواب.

ويمكن أن يشكل التحقيق أيضًا منصة أمام الجمهوريين لتسليط الضوء على مزاعمهم بأن الرئيس تصرف بشكل فاسد، وهو ما يجيء في ظل استعداد بايدن لخوض مباراة إعادة انتخابية مع دونالد ترامب، الذي كان أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتم بدء إجراءات تشريعية لعزله مرتين، ويستعد حاليا لأربع محاكمات جنائية.

أدلة على مخالفات جو بايدن

وتابعت "الجارديان"، اتهم الجمهوريون الرئيس وعائلته بالتربح من الفترة التي قضاها كنائب للرئيس وركزوا على ابنه هانتر الذي كان لديه مشاريع تجارية في أوكرانيا والصين خلال تلك الفترة.

وحصل محققو الكونجرس على ما يقرب من 40 ألف صفحة من السجلات المصرفية التي تم استدعاءها وعشرات الساعات من الشهادات من شهود رئيسيين، ولكن في حين أثارت التحقيقات أسئلة أخلاقية، لم يظهر أي دليل على أن بايدن تصرف بشكل فاسد أو قبل رشاوى في منصبه الحالي أو السابق.

مع ذلك، في جلسة استماع رفيعة المستوى في سبتمبر، أقر الشهود الخبراء الجمهوريون الثلاثة الذين أدلوا بشهادتهم بأنهم لم يكن لديهم معرفة مباشرة بأي نشاط إجرامي لبايدن، واعترف اثنان من هؤلاء الشهود بأن المعلومات التي قدمتها اللجنة حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الفساد.