الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: القادة المشتركون فى "كوب 28" توصلوا إلى "التزام تاريخى" لأول مرة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن القادة الذين اجتمعوا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب - 28) في دبي خلال الأيام الماضية قد توصلوا إلى "التزام تاريخي" لأول مرة بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري الذي يعرض كوكبنا وشعوبنا للمخاطر.

وأثنى الرئيس الأمريكي، في بيان نُشر على موقع البيت الأبيض الإلكتروني، الأربعاء، على اتفاق القادة على مضاعفة الطاقة المتجددة على مستوى العالم إلى 3 أضعافها بحلول عام 2030، مشددًا في الوقت نفسه على أنه "لا يزال أمامنا عمل كبير لجعل هدف خفض درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية أمرًا ممكنًا، وإن نتائج اليوم (المؤتمر) تقربنا بخطوة مهمة".

ولفت بايدن في البيان/ "قبل 8 سنوات، اجتمع العالم في باريس للإعلان عن التزام تاريخي بالتصدي لتغير المناخ وحماية الكوكب من أجل الأجيال القادمة. وفي أول يوم لي في منصبي، اتخذتُ إجراءاتٍ لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس، واستعادة قيادة أمريكا للمناخ العالمي".

واستطرد الرئيس الأمريكي قائلًا إنه "ومنذ ذلك الوقت، قد وضعت إدارتي الولايات المتحدة على مسار غير مسبوق لمعالجة أزمة المناخ في الداخل والخارج، إلى جانب تأمين أكبر قدر من الاستثمار المناخي في تاريخ العالم، وإطلاق العنان لخيارات الطاقة النظيفة التي من شأنها تشغيل الاقتصاد النظيف وخلق الآلاف من فرص العمل".

وحسب البيان الأمريكي قال بايدن "إلا أننا لم نصل إلى نقطة التحول هذه، وقد طالبت البلدان النامية الاقتصادات الكبرى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. وفي كل ركن من أركان العالم، يُسمعُ الشبابُ أصواتهم، ويطالبون من هم في السلطة باتخاذ إجراءات، وهذا يذكرنا بأن عالمًا أفضل وأكثر عدلًا أصبح ممكنًا، ونحن لن نخذلهم".

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