"تعليم بني سويف" تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل والشهادة الإعدادية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مع مسؤولي قطاع التعليم خطة استعدادات المديرية الخاصة بعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي 2023- 2024 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر إجراؤها خلال شهر يناير المقبل، و يجرى حاليًا إعداد جداول الامتحانات طبقًا للخطة الزمنية، تمهيدًا لاعتمادها والإعلان عنها.

أشار محمد عبد التواب وكيل الوزارة، أنه تم عقد اجتماع تنسيقي لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية والترتيبات اللازمة، لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي.

إعداد جداول الامتحانات و مراعاة المناسبات الوطنية والدينية

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه يتم حاليًا إعداد جداول الامتحانات طبقًا للخطة الزمنية، تمهيدًا لعرضها على المحافظ، لاعتماد مواعيد الامتحانات والجداول، والتي رُوعي فيها المناسبات سواء الأعياد الوطنية أو الدينية التي تتزامن مع أيام عقد الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام، والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية، والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية وموجهي عموم المواد الدراسية ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة وتقدير الدرجات ومسؤولي المطبعة

وأشار إلى تكليفاته لمسؤولى لجان النظام والمراقبة بأهمية مراعاة الدقة في المرحلة الأولى من عمل اللجنة والتي تضمن استلام استمارات التقدم لأداء الامتحان والتشديد على مراجعة بيانات الطلاب بكل دقة تفاديًا لعدم وقوع أخطاء ومراعاة الدقة في توزيع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والمراقبين والملاحظين.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة جاهزية المدارس

مع التأكيد على تضافر الجهود وتعاون كافة أطراف المنظومة وبذل المزيد من الجهد لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب، بالإضافة الى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية متصلة بغرف فرعية بإدارات التعليم لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر إلى جانب متابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة

وفيما يتعلق باستعدادات امتحان الفصل الأول من الشهادة الإعدادية، فقد تم تقسيم مدارس على مستوى المحافظة إلى قطاعين:قطاع " أ "ويضم إدارات إهناسيا، ناصر، سمسطا، ببا، ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية، وقطاع "ب" ويشمل إدارات بني سويف، الواسطى، الفشن ومقره مدرسة جمال عبد الناصر، بإجمالي طلاب يزيد عن 59 ألف طالبًا وطالبة منتظمين في القطاعين.

ونوه وكيل وزارة الصحة إلى الالتزام بحزمة من الضوابط والتعليمات الخاصة بوضع أسئلة الشهادة الإعدادية، تضمنت ضرورة تسليم الامتحان في حضور أعضاء اللجنة المكلفة كاملة، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والبعد عن الأسئلة ذات الطابع السياسي والديني، مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا والتأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية.

مع عدم الاحتفاظ بأية أصول أو أوراق خاصة بالامتحان في أي صورة بعد تسليم الامتحان إلى المطبعة وعدم الخوض في أية أحاديث متعلقة بالامتحان مع أي شخص خارج اللجنة المكلفة والحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحان، مبيناُ أن مسؤولية المطبعة تتحدد في أعمال الطباعة وجودتها فقط دون أدنى مسؤولية عن المحتوى العلمي المطبوع.