الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يكرم فريقي توجيه "الإنجليزية والفرنسية" المرافقين لوفد إفريقي زار المحافظة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فريق العمل المشكل من توجيهي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، والذي قام بالترجمة الفورية خلال مرافقة الوفد الإفريقي رفيع المستوى من جمعية رجال الأعمال الأفارقة، في زيارته لمحافظة الغربية، للتعرف على المصانع، والمؤسسات والمناطق الصناعية الاستثمارية، والمنتجات الصناعية بالمحافظة.

وقدم  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، شهادات التقدير نيابة عن  محافظ الغربية، لمعلمي وموجهي اللغة الفرنسية والإنجليزية المتميزين من الإدارات التعليمية، موجها لهم الشكر والتقدير على الجهد المبذول والتميز في الترجمة الفورية، كما قدم الشكر والتقدير لكلًا من  رضا شلبي، موجه عام اللغة الإنجليزية، وصابرين صديق، موجه عام اللغة الفرنسية، وفريق العمل على الجهد المتميز والمشكور.

محافظ الغربية يستكمل جولاته الصباحية بمتابعة صيانة المعدات بمركزي طنطا وقطور

وفى سياق متصل، استكمل  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الصباحية بمتابعة أعمال صيانة المعدات بمركزي طنطا وقطور ضمن خطة التعامل مع الأزمات والكوارث للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها ومراجعة كل المعدات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

واستعرض محافظ الغربية موقف المعدات داخل جراجات حي أول وثان ومركزي طنطا وقطور، وذلك للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها ومراجعة جميع المعدات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية.

فضلا عن استعراض ما تم من أعمال صيانة للمعدات الموجودة بكل مراكز المحافظة، وفاعلية جميع المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ، والإجراءات التى تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال، وكفاءة عالية فى كل المراكز والمدن.

ووجه محافظ الغربية بمواصلة أعمال صيانة المعدات ورفع كفاءتها، وعمل اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على مدى جاهزيتها.

التربية والتعليم بالغربية محافظ الغربية توجيهي اللغة الإنجليزية رجال الاعمال الافارقة الازمات والكوارث اصطفاف دائم للمعدات

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