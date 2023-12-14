موعد صوم الميلاد المجيد لدى الكنيسة السريانية

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد بدء الكنيسة السريانية بمصر، صوم الميلاد المجيد 2023.

تبدأ كنيسة السريان الأرثوذكس بمصر، صوم الميلاد المجيد لعام 2023، في 15 ديسمبر 2023، ويستمر نحو 10 أيام، حتى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر 2023، بإقامة القداسات الإلهية أحتفالًا بعيد الميلاد المجيد

صوم الميلاد

ومن جهته قال الأب فيلبس عيسي، ربان الكنيسة السريانية بمصر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه يبدأ السريان الأرثوذكس صوم الميلاد يوم 15 ديسمبر، لمدة 10 أيام تنتهى فى عيد الميلاد المجيد فى 25 ديسمبر وفقًا للتقويم الغربى.

وتابع: وخلال هذا الموسم الروحي الغني مدة صيام، تعيش الكنيسة المقدسة أفراح ومناسبات متعددة تتهيأ لاستقبال الرب يسوع في قلبها المتعب من ظروف الحياة المضنية.



وأوضح أنه يرتقي تاريخ وضع هذا الصوم إلى ما قبل القرن الرابع للميلاد. كان عدد أيامه قديما أربعين يومًا فخففته الكنيسة إلى خمسة وعشرين يومًا.



ولفت إلى أنه في عام ١٩٤٦ وبموجب قرار مجمع حمص جعل فقط عشرة أيام، وذلك في أيام مثلث الرحمات البطريرك مار اغناطيوس أفرام الأول برصوم.



وتابع: ويمارس هذا الصوم استعدادًا لاستقبال ذكرى ميلاد الرب يسوع بالجسد. وتذكارًا لما كنا عليه قبل الميلاد من العيش في حزن الخطية، وظلام الجهل، وعبودية إبليس، وتذلل الخليقة بانتظار الخلاص، فولد المخلص وفدانا بتجسّده.



وأوضح: فنصوم هذا الصوم لنتنقى نفسًا وجسدًا، فنستحق استقبال ذكرى ميلاد الفادي، كلمة اللّه المتجسّد، كما صام موسى قبل أن تسلّم كلمة اللّه المكتوبة أي شريعة العهد القديم.



وأضاف: الصوم هو دلالة على طاعة اللّه وشرائعه وذلك بالانقطاع الإرادي عن تناول أي طعام أو شراب مدة معينة من الزمن وعن أنواع ثابتة حددتها الكنيسة منذ زمن بعيد.



واستكمل: يقول العلامة ابن العبري 1286 «الصوم درجات ثلاث فهو عام، وخاص، وخاص للغاية.

أما الصوم العام فهو أن يمتنع الإنسان قطعيًا عن الأكل والشرب النهار كله، ويأكل الحبوب والبقول مساءً، ويمسك عن أكل لحوم الحيوانات ومنتجاتها أما الصوم الخاص فهو صوم المتوحدين.



وتابع: والصوم الخاص للغاية، هو صوم الكاملين الذين يقرنون الصوم عن الطعام، وصوم الحواس، بصوم النفس عن الأفكار الرديئة.

واستطرد: لكن الشرط الوحيد لهذه الأصوام هو استئصال كل فكر دنيوي من أعماق القلب. والابتعاد عن كل ما يضر النفس من نميمة وكذب وطمع واستغلال وغيرها، وأن يقترن بعمل الرحمة ومنح الصدقة.



وواصل: ويفرض الصوم على المؤمنين كافة البالغين والأصحاء، ويعفى منه الشيوخ، والأطفال، والرضع، والمرضى، والمرضعات، والمرأة النافس، والحامل، وإعفاء هؤلاء المؤمنين من الصوم ليس عن ترف بل عن ضرورة.



واختتم: الصوم والصلاة الأسحلة المتينة نقدر بها أن نواجه الشرير فيخرج من وسط البيت والكنيسة والمجتمع لذا تخصص الكنيسة هذه الصلوات والأدعية والصوم لرفع الحروب عن الشعوب ولكي يحل الله بسلامه الذي يفوق العقل على الأرض كلها.