الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مصادر كنسية: «الأرثوذكسية» توزع دعوات حضور قداس عيد الميلاد المجيد نهاية الشهر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العد التنازلي لاستعدادات احتفالات عيد الميلاد المجيد، في 7 يناير 2023، وكشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور» عن ترتيبات قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء 6 يناير 2023 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 ولفتت المصادر الكنسية في تصريحاتها الخاصة إلى أن قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه البابا يشهد مشاركة واسعة من قيادات الدولة المصرية والوزراء، موضحة أن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تبدأ نهاية الشهر الجاري في توزيع دعوات عيد الميلاد المجيد على الشخصيات العامة والنواب. 
 

ويشارك في قداس عيد الميلاد المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين.

وكانت  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت عن تفاصيل التغطية الإعلامية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وقالت في بيان لها، لتغطية قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم الجمعة الموافق 6 يناير 2023، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك تغطية استقبالات قداسة البابا تواضروس الثاني للمهنئين بالمقر البابوي بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق السبت 7 يناير 2023، سيتم استخراج تصريح التغطية لكل حدث على حدة.

- عيد الميلاد 


وعيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

اسة البابا تواضروس الثاني احتفالات عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد المجيد أستقبال أحتفالات عيد الميلاد البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية قداس عيد الميلاد المجيد كاتدرائية ميلاد المسيح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة

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