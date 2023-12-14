الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رويترز: إسرائيل تتكبد أكبر خسائرها بالشجاعية منذ بدء "طوفان الأقصى"

إسرائيل تتكبد أكبر
إسرائيل تتكبد أكبر خسائرها

قالت وكالة رويترز، إن إسرائيل تكبدت أكبر خسائر قتالية منذ السابع من أكتوبر في معارك الشجاعية، فضلًا عن كونها في عزلة دبلوماسية كبيرة عالميًا.

خسائر إسرائيل 

وقالت "رويترز"،  لقد أعلنت إسرائيل يوم الأربعاء عن أسوأ خسائرها القتالية في أكثر من شهر بعد كمين في أنقاض قطاع غزة، كما تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة مع تزايد الوفيات بين المدنيين وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

ويدور قتال عنيف بين نشطاء حماس والجنود الإسرائيليين في شمال وجنوب غزة بعد يوم من مطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وقول الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القصف الإسرائيلي "العشوائي" للمدنيين يكلف الدعم الدولي.

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نتنياهو: الجيش سيواصل القتال رغم الضغوط الدولية

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش سيواصل القتال رغم الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار، وقال للجنود في غزة، "نحن مستمرون حتى النهاية، حتى النصر، وحتى القضاء على حماس"، "أقول هذا في مواجهة الألم الشديد ولكن أيضًا في مواجهة الضغوط الدولية، لن يوقفنا شيء".

 معظمهم في الشجاعية.. مقتل 10 جنود إسرائيليين خلال 24 

وأعلنت إسرائيل عن مقتل 10 من جنودها خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم ضابط برتبة كولونيل يقود قاعدة أمامية ومقدم يقود فوج، وكانت هذه أسوأ خسارة في يوم واحد منذ مقتل 15 جنديًا في 31 أكتوبر.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن معظم القتلى سقطوا في منطقة الشجاعية بمدينة غزة في الشمال حيث تعرضت القوات لكمين أثناء محاولتها إنقاذ مجموعة أخرى من الجنود الذين هاجموا مقاتلي حماس في أحد المباني.

 من جهتها قالت حركة حماس، إن الحادثة أظهرت أن القوات الإسرائيلية لن تتمكن أبدًا من إخضاع غزة: "كلما طال أمد بقائكم هناك، زادت فاتورة قتلاكم وخسائركم، وستخرجون منها حاملين ذيل الخيبة والخسارة".

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الوضع الإنساني في غزة 

وقال الدكتور كريس هوك وهو طبيب بريطاني يعمل في منظمة أطباء بلا حدود الخيرية بمستشفى ناصر في خان يونس لرويترز "الأطباء وأنا منهم يدوسون فوق جثث الأطفال لعلاج الأطفال الذين سيموتون".

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