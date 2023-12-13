الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الأمريكية: نقدم النصائح لإسرائيل بضرورة حماية المدنيين فى غزة

نائب متحدث الخارجية
نائب متحدث الخارجية الأمريكية

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ناثان تيك، إنه ليس هناك شك من أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من سقوط المدنيين في غزة، ونحن نتحدث مع إسرائيل بدافع الصداقة، وكل حياة هي غالية ولكن حماية المدنيين في نفس الوقت ضرورة استراتيجية لإسرائيل.

وأضاف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن لدينا تأثيرًا على إسرائيل ونعتقد أننا سوف ننجح في أداء مهمتنا بقطاع غزة، كما أننا نحاول عدم إطالة زمن الحرب في قطاع غزة وإقرار الهدوء بالمنطقة.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تغض الطرف عن الممارسات ضد الإنسانية، وتستعمل تأثيرها لإدخال المساعدات، ونحاول عدم إطالة أمد الحرب ومعنيون بتخفيف معاناة الفلسطينيين.

وتابع: "الولايات المتحدة تدعم الفلسطينيين، ونجحت في إقناع إسرائيل بدخول المساعدات للقطاع ونجحت في التوصل إلى هُدن، وتصريحات الرئيس جو بايدن لا تعني التدخل في الشأن الإسرائيلي، فإسرائيل من حقها أن تختار قيادتها كما تشاء"، لافتًا إلى أن حماس أيضًا تستغل المدنيين وتستخدم المستشفيات وهو موثق بالصوت والصورة، لكننا سنستمر في مباحثاتنا لحث إسرائيل على حماية أكبر للمدنيين.

الخارجية الامريكية المدنيين قطاع غزة إقرار الهدوء الحرب

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