الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف عدة مناطق فى جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان

استأنفت المدفعية الإسرائيلية قصف عدة مناطق في جنوب لبنان، اليوم الخميس.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، استهدفت مدفعية العدو صباح اليوم، تلة العويضة والعزية، والأطراف الجنوبية لبلدة الخيام.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن ليلة أمس الأربعاء غارة استهدفت أطراف عيتا الشعب.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ الحرب التي أعلنتها تل أبيب على حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، ردًا على هجمات الحركة في السابع من أكتوبر الماضي.

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وزارة الصحة الفلسطينية

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، عن استشهاد شاب متأثرًا بجروحه جراء "العدوان" الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، أعلنت وزارة الصحة، الليلة الماضية، عن استشهاد شاب (27 عاما)، وطفل، وإصابة 10 آخرين، بينهم اثنان بجروح خطيرة، جراء قصف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وحسب الوكالة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا وإصابة واعتقال المئات.

وأشارت إلى أن مديرية التربية والتعليم في جنين، أعلنت عن تحويل التعليم اليوم إلى إلكتروني في المدينة ومخيمها، وأي بلدة يقتحمها الاحتلال، حفاظا على سلامة المعلمين والطلبة.

وفي الوقت نفسه، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة ضد حماس بعد سبعة أيام من الهدنة، وتعتقد أن الهجوم جنوبي القطاع، خاصة على خان يونس، سيمارس مزيدا من الضغط على الحركة وربما يكون مساعدا في إخراج الأسرى الإسرائيليين من غزة، وفق المصدر.

الصحة الفلسطينية الحربي الإسرائيلي حزب الله إسرائيل حماس هجمات الحركة الحدود اللبنانية الإسرائيلية

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