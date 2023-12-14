الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قذائف مدفعية إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة الخيام فى جنوب لبنان

قذائف مدفعية إسرائيلية
قذائف مدفعية إسرائيلية

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية بأن قذائف مدفعية إسرائيلية  تستهدف أطراف بلدة الخيام في جنوب لبنان.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية من مواقعها المحاذية لبلدة عيتا الشعب رشقات نارية من أسلحة ثقيلة في اتجاه الأودية المجاورة المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدة طربيخا اللبنانية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي المعادي أغار ليلًا على كفر كلا وسط البلدة، وأطلق العدو الليل الفائت القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا حتى مشارف مجرى نهر الليطاني واستمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق قرى قضاء صور والساحل البحري حتى صباح اليوم.

وتابعت الوكالة اللبنانية أنه "في مدينة صور شددت إدارة وحدة مكافحة الكوارث الطبيعية وخلية الأزمة في اتحاد بلديات قضاء صور على ضرورة أن يتحمل الجميع مسئولياته تجاه تأمين الاحتياجات الضرورية للنازحين الذين يزداد عددهم يومًا بعد يوم كما أن الاحتياجات تزداد بسبب حلول فصل الشتاء".

مدفعية إسرائيلية إعلام لبناني بلدة الخيام لبنان جنوب لبنان

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