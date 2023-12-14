جيش الاحتلال يعلن ارتفاع قتلاه خلال العملية البرية بغزة إلى 122 عسكريًا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع عدد قتلاه خلال العملية البرية في غزة إلى 122 عسكريًا، منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، تعرضت مواقع إلكترونية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي للاختراق، مساء الأربعاء على يد قراصنة مجهولين، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

اختراق المواقع الإلكترونية لشركة البريد الإسرائيلية

وأضافت الصحيفة أن شركة البريد الإسرائيلية قد جرى اختراق موقعين إلكترونيين لها أيضًا لفترة وجيزة، مشيرة إلى أنه قد جرى عرض رسائل ضد إسرائيل في هذه الاختراقات.

ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أنه تم على إثر ذلك قطع اتصال كلا الموقعين الإلكترونيين لفترة وجيزة لصد الهجمات، وقد تم الآن تشغيلهما احتياطيًا من جديد.

وفي هذا الصدد، يُشار إلى أن أنظمة أنظمة شركة "كلاود فلير" لمراقبة النشاط على الإنترنت قد سجلت تضخمًا قياسيًا في عدد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المواقع والأنظمة في إسرائيل منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.