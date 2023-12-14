عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة كانت تسمى مدن الأشباح بالثمانينيات

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن من أهم العوائق التي تقف أمام نقل السكان للمدن الجديدة هي السوق، فلابد أن يكون واضحًا وصريحًا، وإلا ما الذي يجبر الإنسان على أن يعيش في منطقة مزدحمة ولا يعيش في منطقة مطلة على البحر مثل المدن الجديدة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أغلب العاملين اليوم يعملون على جهاز كمبيوتر أو من خلال الهاتف، مشيرًا إلى أن الحياة الحديثة تعيد ترتيب الطوابق والشرائح الاجتماعية في المجتمع والآن عندما تنقله تنظر الدولة عن المحفزات التي تقدمها له.

وأكد أن مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، و15 مايو بدأت مبكرًا في مطلع الثمانينات وكانت الجرائد تسميها مدن الأشباح والحياة بدأت تدب فيها في فترة الرئيس مبارك.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.