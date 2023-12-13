عبد المنعم سعيد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى مؤمن بأن مصر ليست دولة فقيرة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن المصريين يعتبرون أن مصر بلد فقير، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي مؤمن بأن مصر ليست دولة فقيرة.

وأضاف سعيد في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "رأيي دائمًا هو أنه لا توجد بلد غنية وأخرى فقيرة، هناك بلد تعمل وأخرى لا تعمل أو تعمل أقل".

وتابع: "عدد السكان في مصر كبير، لكن المشكلة هي تركز السكان في 7% فقط من مساحة مصر، والمشكلة هي السباق بين قدرتنا على التنمية والزيادة السكانية".

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميُا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".