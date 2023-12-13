الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبد المنعم سعيد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى مؤمن بأن مصر ليست دولة فقيرة

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن المصريين يعتبرون أن مصر بلد فقير، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي مؤمن بأن مصر ليست دولة فقيرة.

وأضاف سعيد في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "رأيي دائمًا هو أنه لا توجد بلد غنية وأخرى فقيرة، هناك بلد تعمل وأخرى لا تعمل أو تعمل أقل".

وتابع: "عدد السكان في مصر كبير، لكن المشكلة هي تركز السكان في 7% فقط من مساحة مصر، والمشكلة هي السباق بين قدرتنا على التنمية والزيادة السكانية". 

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميُا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

عبد المنعم سعيد الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز السيسي الرئيس السيسي

مواد متعلقة

عبد المنعم سعيد: الاحتلال يدرس إعادة 18 ألف عامل فلسطيني مرة أخرى

الأكثر قراءة

عاجل.. 196 شهيدا.. حصيلة يوم من مجازر الاحتلال الإسرائيلى شمال وجنوب قطاع غزة

"وول ستريت جورنال" تكشف عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال فى غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى ثانى أكبر معمر بمصر بعد الخديوى إسماعيل

لصوص الأراضى والمساعدات.. «الدستور» تكشف مواقع إسرائيلية وهمية لسرقة تبرعات ضحايا غزة

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة في آخر تحديث وسعر عيار 21

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك