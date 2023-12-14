الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عامل.. حاخام يهاجم نتنياهو: إسرائيل دولة إجرامية ومن يحكمونها لا يمثلون اليهودية (فيديو)

الحاخام ديفيد وايز
الحاخام ديفيد وايز

قال الحاخام اليهودي "ديفيد وايز" الناطق باسم حركة "ناطوري كارتا"، خلال استضافته بقناة "الغد الإخبارية"، إن دولة إسرائيل تهاجم الأديان السماوية، ومن بينها الدين اليهودي.

وأشار الحاخام، إلى أن الحقيقة التاريخية تؤكد أن اليهودية لا تهاجم أي أحد، ولكن ما يفعله بنيامين نتنياهو وحكومته هى "الصهيونية"، والتي جعلت الشعب اليهودي مكروهًا في العالم أجمع.

ونوه الحاخام، أن نتنياهو تسبب في موت الكثير من شعب إسرائيل وفلسطين أيضًا، مشيرًا إلى أن ما يفعله نتنياهو دمار للشعب اليهودي قبل الشعب الفلسطيني.

وأوضح الحاخام ديفيد وايز، أن إسرائيل دولة إجرامية ومن يحكمونها لا يمثلون اليهودية، وما تفعله إسرائيل في غزة هو إجرام بما تحمله الكلمة من معاني، فقد أرتكبت الكثير من الجرائم منذ 1550 عاما في العالم أجمع.

إسرائيل حاخام يهودي نتنياهو اليهودية الدين اليهودي الغد الأخبارية دولة إسرائيل

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