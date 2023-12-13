الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بطلة "لاكاسا دى بابل" تهاجم الاحتلال: ماذا قالت عن شهداء غزة؟ (فيديو)

بطلة لا كاسا دي بابل
بطلة "لا كاسا دي بابل"

دعّمت نجمة المسلسل الإسباني الشهير "لاكاسا دي بابل"، القضية الفلسطينية وضحايا قطاع غزة من خلال قيادة مسيرة تضامنية إلى غزة في إسبانيا.

"إيتزيار إيتونيو" أو المعروفة بالمحققة راكيل، وقفت على منصة في ميدان وسط بلدة "غرنيكا" شمال إسبانيا، وألقت كلمة أمام حشود كبيرة من المتظاهرين من أجل ضحايا فلسطين والشعب الغزاوي.

وقالت إيتونيو: "من غرنيكا إلى فلسطين، إنه بعد ما مررنا به في تاريخ الإنسانية لا يمكن أن يتحمل تدمير شعب واحد، لا ينبغي للعالم والتاريخ أن يقبلا ما يحدث في فلسطين".

وتابعت "ندعو إلى وضع حد للمذبحة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال ضد سكان فلسطين، وندين بقوة وغضب أي تواطؤ مع هذه الإبادة الجماعية، موتاكم موتانا وأرضكم المحتلة هى أرضنا المحتلة".

موتاكم موتانا لا كاسا دي بابل الإحتلال الإسرائيلي فلسطين راكيل ضحايا فلسطين

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