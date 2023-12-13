الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسماعيل هنية: بطولات المقاومة الفلسطينية تتجلى.. وتحالفات العدو على المحك

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس إرهابًا وعدوانًا ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان شمالًا وجنوبًا، فلا يوجد مكان أمن في قطاع غزة.

وأضاف هنية خلال مداخلته عبر قناة "الغد الإخبارية": شعبنا ومقاومتنا يقدمون صورة مشرفة للنضال والصمود الأسطوري، مشيرًا إلى أن معركة "طوفان الأقصى" وجهت ضربة مدوية للاحتلال هزت كيانه وقيادته العسكرية والسياسية.

وأشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى أن الصمود الأسطوري والمقاومة ساهمت في التفاعل الدولي معها وباتت تحالفات العدو على المحك في هذه الحرب، مؤكدًا أن بطولات كتائب القسام والمقاومة تتجلى وتوقع في العدو خسائر فادحة، وآخرها كان في الشجاعية وجباليا.

إسماعيل هنية بطولات المقاومة ومة الفلسطينية الغد الأخبارية الإحتلال الإسرائيلي

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