استشهاد طفل فلسطينى جراء غارة إسرائيلية بمحيط المستشفى الأوروبى فى خان يونس

أكد مراسل قناة الغد الإخبارية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن عددًا من الغارات في محافظة خان يونس في جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها لا تتوقف خاصة في منطقة الأمل، الكتيبة، ووسط البلدة.

ونوه مراسل قناة الغد الإخبارية، أن طفلًا فلسطينيًا استشهد جراء غارة إسرائيلية بمحيط المستشفى الأوروبي في خان يونس، مضيفًا أنه منذ الصباح وقع أكثر من 30 شهيدًا بالمنطقة.

وأشار إلى أن الغارات الإسرائيلية خلفت العديد من الشهداء في الكثير من المناطق بخان يونس، مؤكدًا أن الظروف الجوية وقلة الإمكانات تزيد من صعوبة انتشال الضحايا من تحت الركام.

وأضاف أن هناك اشتباكات بين كتائب القسام وعدد من قوات الإحتلال الإسرائيلي، واستشهدت فتاة أخرى متاثرة بجراحها نتيجة لقصف منزلها، أمس، مع أسرتها.