أحمد موسى يستعين بمعالجة "الدستور" لانتخابات الرئاسة 2024

استعان الإعلامي أحمد موسى بحزمة أخبار لمتابعات ومعالجات "الدستور" للاستحقاق الانتخابي 2024 وذلك في حلقة الليلة من برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد".

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الدستور

الدستور

الدستور

الدستور

الدستور