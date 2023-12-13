أحمد موسى يستعين بمعالجة "الدستور" لانتخابات الرئاسة 2024
استعان الإعلامي أحمد موسى بحزمة أخبار لمتابعات ومعالجات "الدستور" للاستحقاق الانتخابي 2024 وذلك في حلقة الليلة من برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد".
روابط الأخبار:
المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه
حالة غضب من نتنياهو في أروقة الكونجرس الأمريكي
صحف العالم: السيسى مصدر الأمان والاستقرار للشعب المصرى.. وبقاؤه أمر فى غاية الأهمية
كابوس إنسانى.. "نيويورك تايمز": الحصار الإسرائيلى لغزة الأسوأ فى العصر الحديث
بن زايد: اتفاق "كوب 28" يدشن مرحلة نوعية في مسار العمل المناخي
صحيفة إسبانية: مصر تتصدى لمخططات تهجير سكان غزة.. وتواجه تصفية القضية الفلسطينية