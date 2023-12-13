المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الأربعاء، على صعود كبير، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والمتعاملين الأفراد العرب على أغلبية أسهم السوق الكبرى والقيادية، على خلفية المؤشرات الأولية لفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، ما يدعم الاستقرار واستكمال النهضة الاقتصادية والمشروعات الكبري، تلك التي قابلتها عمليات بيع واضحة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار العربية والمتعاملين الأفراد المصريين.

جاءت ارتفاعات البورصة الكبري بالتزامن مع انتهاء العرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، فضلاً عن عدول نظرة بعض المؤسسات المالية الدولية للنظرة الاقتصادية لمصر، وهو الأمر الذى يعزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري ككل.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، بنحو 58.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و886.2 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 9.92 %، بما يعادل 702 نقطة، ليغلق عند مستوى 24773.92 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 3.07 %، بما يعادل 157.3 نقطة، ليغلق عند مستوى 5279.66 نقطة.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي صعد بنسبة بلغت 3.12%، لينهي التعاملات عند مستوى 7670.8 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 4.33 مليار جنبه على الأسهم فقط، وذلك من خلال التعاملات على حوالي 1.8 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 131.3 ألف صفقة شراء وبيع.

كانت إدارة البورصة قد أعلنت إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهى: العربية للمحابس، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمشروعات الصناعية والهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وبي آي جي للتجارة والاستثمار.

كما أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن شراء عدد 529 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 6.63% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 635 ألف سهم.