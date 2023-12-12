الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة المصرية تقرع الجرس بشأن تغير المناخ 2023

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات البورصة، في احتفالية "قرع الجرس من أجل المناخ 2023"، والتي أقيمت أمس الإثنين، في المبنى التاريخي للبورصة المصرية، وذلك بمناسبة مبادرة الاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، التي أطلقها هذا العام بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP 28) المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وصرّح "الشيخ" بأن البورصة المصرية انضمت إلى هذه المبادرة العالمية- التي بدأت هذا العام- فور تلقيها الدعوة من الاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، وذلك لتعزيز أهمية العمل المناخي والتنمية المستدامة كركائز أساسية لمستقبل أفضل. وأضاف أن البورصة المصرية إيمانا منها بدورها الإقليمي الرائد في تعزيز الاستدامة قد أعلنت عن إطلاق السوق الإفريقية الطوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهي خطوة هامة توضح التزام البورصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المبادرات البيئية نحو الوصول إلى صافى الانبعاثات الصفري (الحياد الكربوني).

وقالت نانديني سوكومار، الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للبورصات: "إن مشاركة البورصات أمر بالغ الأهمية لتسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، لأنها توفر مصدرا رئيسيا للاستثمار، حيث يعتبر المناخ قضية محورية بالنسبة لجميع أعضاء الاتحاد، ويسعدنا أن نراهم يتعاملون بشكل إيجابي معها، ومن خلال قرع الجرس تثبت البورصة المصرية التزامها بهذه القضية، ونحن نتطلع إلى التعاون مع البورصة المصرية ومع أعضائنا الآخرين لنواصل البناء على النجاحات التي حققتها أسواق المال هذا العام، ويتخذ أعضاء الاتحاد خطوات هامة نحو القيام بدورهم في خلق عالم أكثر استدامة للأجيال القادمة".

 

 

 

 

البورصة المصرية قيادات البورصة قرع الجرس المناخ 2023 الاتحاد العالمي للبورصات تغير المناخ COP28

مواد متعلقة

رئيس البورصة المصرية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

تفاصل لقاء رئيس البورصة مع قيادات شركات الوساطة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

طلب البنوك المركزية يرفع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 10% خلال 2023

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟