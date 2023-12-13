الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بن زايد: اتفاق "كوب 28" يدشن مرحلة نوعية في مسار العمل المناخي

كوب 28
كوب 28

 قال الشيخ  محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ان اتفاق المناخ التاريخي في كوب 28  (COP28) يدشن مرحلة نوعية جديدة في مسار العمل المناخي الدولي.

وقال بن زايد في تغريدة له عبر حسابه على موقع اكس تويتر سابقا في ختام (كوب28) أشكر كل الوفود التي عملت بروح التعاون والعمل الجماعي ومن منطلق الوعي بالمسؤولية تجاه الأجيال المقبلة، على الخروج بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يدشن مرحلة نوعية جديدة في مسار العمل المناخي الدولي.

وتابع محمد بن زايد  “كما أشكر فرق العمل الوطنية والأممية التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث العالمي. حققنا نتائج مهمة لكن الطريق لا يزال ممتدًا والتحدي لا يزال كبيرًا”.

وأكد محمد بن زايد أن دولة الإمارات ستواصل  مع مختلف الأطراف متابعة مخرجات المؤتمر والبناء عليها، وستكون إلى جانب دول العالم في هذه الرحلة من أجل مستقبل البشرية.

أكسيوس: "COP 28" انتهى باتفاق تاريخى  

وقال موقع أكسيوس الأمريكي، إن قمة المناخ COP28  اختتمت في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، بعد أن تبنت حوالي 200 دولة اتفاقا تاريخيا مناخيا يدعو إلى "الانتقال بعيدا" عن الوقود الأحفوري.

وقال الموقع، إن مؤتمر المناخ COP28 أول اتفاقية لمؤتمر الأطراف تشير إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري في محاولة لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ - على الرغم من أنها لا تتضمن مصطلح "التخلص التدريجي".

 إشادة بالحزمة التاريخية التى التزمت بها الدول

وأشاد رئيس مؤتمر الأطراف 28 سلطان الجابر في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بـ"الحزمة التاريخية" التي التزمت بها الدول.

وقال "الجابر"، وهو مبعوث دولة الإمارات للمناخ والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك النفطية الحكومية، “إنها حزمة معززة ومتوازنة ولكن لا تخطئوا، وهي حزمة تاريخية لتسريع العمل المناخي. إنه إجماع الإمارات العربية المتحدة، لدينا لغة بشأن الوقود الأحفوري في اتفاقنا النهائي للمرة الأولى على الإطلاق”.

كوب 28 COP28 محمد بن زايد الإمارات اتفاق الامارات المناخ بن زايد

مواد متعلقة

انهيار مستمر.. هروب المستثمرين الأجانب في قطاع التكنولوجيا من إسرائيل

فلسطين: نأمل فى ترجمة تصريحات بايدن بشأن حل الدولتين لأفعال

روسيا: الغرب والقيادة الإسرائيلية الحالية لا يريدان توحيد قطاع غزة

"أكسيوس": "COP 28" انتهى باتفاق تاريخى بالتوصية بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفورى

بعد الضغط العالمي ومن الديموقراطيين.. بوليتيكو: بايدن كان مترددا في انتقاد نتنياهو

يديعوت أحرونوت: من المستحيل تدمير كتيبة الشجاعية التابعة لحماس بقصف جوى

"CNN": خلافات بايدن ونتنياهو خرجت للرأى العام العالمى

مسئولون أمريكيون: تغيير تكتيكى فى خطط القوات الإسرائيلية فى خان يونس أوائل يناير

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميًا

عاجل.. وسط حرب غزة.. واشنطن تحذر من خطر جهة فاعلة منفردة

"التأمينات" ترفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك بداية من يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك