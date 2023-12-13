بن زايد: اتفاق "كوب 28" يدشن مرحلة نوعية في مسار العمل المناخي

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ان اتفاق المناخ التاريخي في كوب 28 (COP28) يدشن مرحلة نوعية جديدة في مسار العمل المناخي الدولي.

وقال بن زايد في تغريدة له عبر حسابه على موقع اكس تويتر سابقا في ختام (كوب28) أشكر كل الوفود التي عملت بروح التعاون والعمل الجماعي ومن منطلق الوعي بالمسؤولية تجاه الأجيال المقبلة، على الخروج بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يدشن مرحلة نوعية جديدة في مسار العمل المناخي الدولي.

وتابع محمد بن زايد “كما أشكر فرق العمل الوطنية والأممية التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث العالمي. حققنا نتائج مهمة لكن الطريق لا يزال ممتدًا والتحدي لا يزال كبيرًا”.

وأكد محمد بن زايد أن دولة الإمارات ستواصل مع مختلف الأطراف متابعة مخرجات المؤتمر والبناء عليها، وستكون إلى جانب دول العالم في هذه الرحلة من أجل مستقبل البشرية.

أكسيوس: "COP 28" انتهى باتفاق تاريخى

وقال موقع أكسيوس الأمريكي، إن قمة المناخ COP28 اختتمت في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، بعد أن تبنت حوالي 200 دولة اتفاقا تاريخيا مناخيا يدعو إلى "الانتقال بعيدا" عن الوقود الأحفوري.

وقال الموقع، إن مؤتمر المناخ COP28 أول اتفاقية لمؤتمر الأطراف تشير إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري في محاولة لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ - على الرغم من أنها لا تتضمن مصطلح "التخلص التدريجي".

إشادة بالحزمة التاريخية التى التزمت بها الدول

وأشاد رئيس مؤتمر الأطراف 28 سلطان الجابر في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بـ"الحزمة التاريخية" التي التزمت بها الدول.

وقال "الجابر"، وهو مبعوث دولة الإمارات للمناخ والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك النفطية الحكومية، “إنها حزمة معززة ومتوازنة ولكن لا تخطئوا، وهي حزمة تاريخية لتسريع العمل المناخي. إنه إجماع الإمارات العربية المتحدة، لدينا لغة بشأن الوقود الأحفوري في اتفاقنا النهائي للمرة الأولى على الإطلاق”.