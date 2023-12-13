الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مؤتمر المناخ في دبي يدعو إلى التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري

المناخ
المناخ

دعا المجتمع الدولي لأول مرة، في نص البيان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، إلى التحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة.

ونشرت رئاسة المؤتمر من دولة الإمارات العربية المتحدة نص إعلان مؤتمر الأطراف "كوب 28" صباح اليوم الأربعاء وتم اعتماده في الجلسة العامة بعد ساعات قليلة فقط.

الابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري

وتدعو الوثيقة المكونة من 21 صفحة الدول إلى الابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة لديها.

وتحدث رئيس مؤتمر الأطراف كوب 28، سلطان الجابر، وسط عاصفة من التصفيق، عن "الحزمة التاريخية".

وقال الجابر قد لا تعرف الأجيال القادمة أسماءكم، لكنها ستدين لكل واحد منكم بالشكر.

الهدف المتفق عليه دوليا في باريس

وتهدف الخطة المتفق عليها إلى الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 5.1 درجة مئوية. ويشير هذا إلى الهدف المتفق عليه دوليا في باريس في عام 2015 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 5.1 درجة، مقارنة بأوقات ما قبل الصناعة. وشكك العديد من خبراء المناخ وعلماء البيئة سابقا في إمكانية تحقيق هذا الأمر.

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"أكسيوس": "COP28" انتهى باتفاق تاريخي بالتوصية بالانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري

التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري

وكانت أكثر من 100 دولة قد دعت سابقا إلى صياغة أوسع نطاقا، وهي التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

ومع ذلك، فقد ترك النص أيضا أبوابا خلفية مفتوحة، مثل الاستمرار في استخدام الغاز واستخدام التقنيات المثيرة للجدل لتخزين وتجميع ثاني أكسيد الكربون.

وحذر الجابر من أن أي اتفاق لا يكون جيدا إلا بقدر تنفيذه.

كما تضمنت الوثيقة هدف مضاعفة القدرة على استخدام الطاقات المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 ومضاعفة وتيرة كفاءة استخدام الطاقة خلال هذه الفترة. وقد تعهدت دول مجموعة العشرين بالعمل لتحقيق هذا الهدف بالفعل.

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