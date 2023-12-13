الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أكسيوس": "COP 28" انتهى باتفاق تاريخى بالتوصية بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفورى

كوب 28
كوب 28

قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن قمة المناخ COP28  اختتمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، بعد أن تبنت حوالي 200 دولة اتفاقا تاريخيا مناخيا يدعو إلى "الانتقال بعيدا" عن الوقود الأحفوري.

وقال الموقع، إن مؤتمر المناخ كوب 28  أول اتفاقية لمؤتمر الأطراف تشير إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري في محاولة لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ - على الرغم من أنها لا تتضمن مصطلح "التخلص التدريجي".

 إشادة بالحزمة التاريخية التى التزمت بها الدول

وأشاد رئيس مؤتمر الأطراف 28 سلطان الجابر في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بـ"الحزمة التاريخية" التي التزمت بها الدول.

وقال "الجابر"، وهو مبعوث دولة الإمارات للمناخ والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك النفطية الحكومية، "إنها حزمة معززة ومتوازنة ولكن لا تخطئوا، وهي حزمة تاريخية لتسريع العمل المناخي. إنه إجماع الإمارات العربية المتحدة، لدينا لغة بشأن الوقود الأحفوري في اتفاقنا النهائي للمرة الأولى على الإطلاق."

 كما  دعت أكثر من 100 دولة إلى صياغة توصية في ختام COP 28، للإشارة إلى "التخلص التدريجي" من الوقود الأحفوري، ويلتزم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة، والذي كان من المفترض أن يختتم يوم الثلاثاء، بـ“تسريع الجهود نحو التخفيض التدريجي لطاقة الفحم بلا هوادة”.

وعمل المفاوضون حتى الليل للتوصل إلى اتفاق مؤتمر الأطراف بعد أن قال مسئولون في دبي، بمن فيهم مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري، إن المسودة السابقة لم تكن كافية لمنح العالم فرصة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. 

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ترحيب بالاتفاق 

 وقال وزير المناخ النرويجي، إسبن بارث إيدي: "إنها المرة الأولى التي يتحد فيها العالم حول مثل هذا النص الواضح حول الحاجة إلى التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري. ل

ورحبت راشيل كليتوس، مديرة السياسات في اتحاد العلماء المعنيين، بالاتفاق لكنها أشارت إلى أنه لا يوجد شرط للدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة في التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، وفقا لرويترز.

ووصف ستيفن كورنيليوس، نائب رئيس المناخ العالمي والطاقة في الصندوق العالمي للحياة البرية من أجل الطبيعة، في بيان له النص المعتمد بأنه "تحسين مطلوب بشدة عن النسخة الأخيرة"، على الرغم من أنه أضاف: "إن اللغة المتعلقة بالوقود الأحفوري أفضل بكثير ولكنها لا تزال متخلفة".

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