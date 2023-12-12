الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيل عمر: المناخ الانتخابى فى مصر اختلف بعد 7 أكتوبر ونشوب حرب غزة

الكاتب الصحفي نبيل
الكاتب الصحفي نبيل عمر

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إن المناخ الانتخابي في مصر اختلف بعد 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى والحرب على غزة، لافتًا إلى أن المناخ الانتخابي قبل 7 أكتوبر كان في حالة ركود واسترخاء كاملة.

 

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، بعد 7 أكتوبر تحول الأمر إلى حالة استنفار لمتابعة ما يدور حول الوطن، لافتًا إلى أنّ حجم العداء لمصر كان واضحا بشكل كبير، حيث اتضح منذ البداية مدى تعرض الدولة لتهديدات، ما جعل الدولة في بؤرة خطر حقيقي، معقبًا:""لو نظرنا لخارطة الأرض، سنجد أن أكثر دولة حدودها بها مشكلات صعبة وملتهبة هي مصر".

 

وأوضح أن كل هذه العوامل أدّت إلى تغير المناخ الانتخابي لدى المواطنين بشكل كبير، لافتًا إلى أن الأحزاب تحركت قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وتلك الحركة كانت سببًا فرعيًا في زيادة نسب التصويت، إلا أن السبب الأساسي والرئيسي، هي الحالة التي تشهدها المنطقة، وحالة الخطر التي وجدت مصر فيها نفسها.

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