الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القومى لحقوق الإنسان": الشباب هم فرس الرهان الحقيقى فى الانتخابات الرئاسية المصرية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية

قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشباب هم فرس الرهان الحقيقي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

الانتخابات الرئاسية المصرية

أكد الدكتور محمد ممدوح، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الشباب المصري حرصوا كل الحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ ليثبتوا للجميع أنهم بجوار وطنهم في أي تنمية أو أزمة تمر بها.

وأضاف في حديثه، أن الانتخابات هي الاختبار الحقيقي لقدرة الأحزاب على التأثير على المواطنين، ومدى إقبال وإيمان الشعب لرسالته.

كثافة الإقبال 

وتابع: "الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة أصبحت مدركة لكافة مواطن الضعف التي تواجه حقوق الإنسان، ولهذا الاهتمام بهذه النقطة ارتفع بصورة كبيرة من خلال تدشين الكثير من المؤسسات والجمعيات الأهلية المعنية بهذا الأمر".

واستطرد: "المصريون أثبتوا أنهم درع هذا الوطن في كافة التحديات التي مرت وتمر بها الدولة المصرية، وكثافة الإقبال على الانتخابات الرئاسية دليل المساندة الشعبية للوطن في هذه المرحلة الراهنة".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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