"وسام البناء العظيم" أول قرارات الحكومة بعد انتهاء انتخابات الرئاسة

قالت إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة" المذاع على فضائية etc، إن الانتخابات الرئاسية انتهت وجدد الشعب الثقة في الرئيس السيسي، مؤكدة أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن السيسي حسم السباق الانتخابي.

وأضافت "أنور"، أن مجلس الوزراء عقد اجتماعًا بعد انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية بـ12 ساعة فقط، وقرر مجلس الوزراء إنشاء "وسام البناء العظيم" الذي كان على رأس قرارات الحكومة بعد انتهاء العملية الانتخابية.

نوهت مقدمة برنامج "مصر جديدة" إلى أن مصر دولة البنائين، وهذا نشهده على مر العصور، من خلال المساجد الأثرية والأماكن التي شكلت حضارة مصر.

تفاصيل برنامج "مصر جديدة"

"مصر جديدة"، هو برنامج "توك شو" سياسي رئيسي بقناة etc الفضائية، حيث يتناول أهم الأحداث السياسية والاقتصادية محليًا وعالميًا، إضافة إلى مناقشة القضايا والموضوعات التي تشغل المواطن.