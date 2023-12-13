أستاذ علوم سياسية: تطوير الهجوم الإسرائيلى على فلسطين لا يلقى قبولًا دوليًا

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن الأحداث في قطاع غزة تتطور يومًا بعد الآخر، حيث ازدادت شراسة العدوان الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة منذ أكثر من أسبوع.

وأضاف “بدر الدين”، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن تطوير االحتلال لهجومه على القطاع لا يلقى توافقًا دوليًا، إضافة إلى ما يحمله تطور هذا النهج الإسرائيلي من آثار وتداعيات خطيرة على الإقليم والقضية الفلسطينية وما يمكن ان يترتب من تدخل أطراف أخرى غير الطرفين المباشرين.

وأوضح أن هناك نوعًا من التمادي من جانب إسرائيل في الهجوم الهمجي على المدنيين العزل، وهذا الأمر له أسباب دولية، على المستوى الشعبي وفي دول كانت مؤيدة لدولة الاحتلال دائما مثل التحركات الشعبية بأمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول المؤيدة لها تأييدًا مطلقًا.

وذكر أنه بعد مرور فترة زمنية من الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة أخذت بعض المواقف الدولية تتغير، وبخاصة أن إسرائيل تطور الهجوم طيلة الفترة الماضية بعد عدم تمديد الهدنة.

وشدد على أن ما تقوم به إسرائيل جرائم ضد الإنسانية، من الحصار وعدم وصول المساعدات بالحجم الكافي إلى التهجير القسري، وهذه الممارسات تجد صدى اعتراضيا شعبيا على مستوى العالم، لكن الأكثر أهمية هو التغير في درجة التأييد لإسرائيل على المستوى الرسمي، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي بأن حكومة إسرائيل "يجب أن تتغير".