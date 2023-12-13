الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسى: إسرائيل تحاول فرض مخططها.. وحل الدولتين يُعيد 22% فقط من فلسطين

أحمد الرويضي سفير
أحمد الرويضي سفير فلسطين لدى العراق

قال سفير فلسطين لدى العراق، أحمد الرويضي، إنّ الهدف من استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، هو محاولة فرض حلول سياسية تتجاوز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

وأضاف "الرويضي" اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه حتى في إطار ما يقدم من حلول يتم الحديث فقط عن غزة واستثناء الضفة الغربية والقدس، وكأن الدولة فقط في غزة، ولكن الدولة في الضفة والقدس وغزة، وبغير ذلك لن يقبل الشعب الفلسطيني، وهناك إجماع على حل الدولتين ونحن وافقنا على حل الدولتين، مع العلم أن حل الدولتين يعطينا فقط 22% من فلسطين التاريخية.

وأشار سفير فلسطين لدى العراق، إلى أن كل ما يجري الآن على الأرض لا يدخل ضمن إطار ردة الفعل كما يحاول البعض في أوروبا تصويره، بل هو محاولة لفرض محاولة أمر واقع جديد على الأرض يمنع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية.

القاهرة الإخبارية فلسطين دولة فلسطينية حل الدولتين الضفة الغربية غزة القدس

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