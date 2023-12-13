سفير فلسطين لـ"القاهرة الإخبارية": صراع الروايات محاولة إسرائيلية فاشلة لإثبات الوجود

قال سفير فلسطين لدى العراق، أحمد الرويضي، إنّ هناك صراعًا جديدًا بجانب الصراع على الأرض وبناء المستوطنات، وهو صراع الروايات، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يقدم رواية مصطنعة يثبت من خلالها أنه صاحب تاريخ على هذه الأرض.

وأضاف الرويضي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يوجد ما يؤكد ذلك لا عمليًا ولا تاريخيًا، حتى علماء الآثار الإسرائيليين أنفسهم لم يقدموا أي رواية تؤكد أن هناك حقيقة تاريخية كانت لوجود إسرائيل على هذه الأرض، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي في حرب لها علاقة بالروايات.

وأوضح سفير فلسطين لدى العراق، أننا قلنا سابقًا إن حقنا التاريخي قائم بالقدس وليس فقط مستندا للحقيقة الدينية؛ باعتبار القدس هي أرض الإسراء والمعراج وارتباط المسلمين نابع فيها من مطلع سورة الإسراء، وأيضًا المسيح عليه السلام وعلاقته بالقدس ومولده وتاريخه المودجود في هذه المدينة، مؤكدًا أننا نتحدث عن مدينة لها بعد تاريخي حقيق نابع من بعدها العربي الإسلامي المسيحي.