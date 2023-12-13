الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السفير ماجد عبدالفتاح: مشروع قرار مصرى لوقف العنف فى غزة أمام مجلس الأمن

السفير ماجد عبد الفتاح
السفير ماجد عبد الفتاح

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن تبني الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة أمس قرارًا غير ملزم يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة، يزيد الضغوط على إسرائيل وواشنطن.

وأضاف رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية  باتت معزولة دوليًا بعد هذا القرار،  نتيجة دعمها إسرائيل في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وكشف رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، عن أن هناك مشروع قرار جديدًا تستعد تقديمه جمهورية مصر العربية إلى مجلس الأمن، وتتفاوض عليه حاليًا مع أعضاء مجلس الأمن، ينص على الإجراءات التفصيلية لتطبيق قرار الأمم المتحدة بالوقف الفوري الإنساني لإطلاق النار في القطاع.

وأكد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن هذا القرار يبتعد بالادعاءات الأمريكية بأن ما تقوم به إسرائيل هو دفاع عن النفس، ونحن نحشد لتأييد هذا القرار في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك، وإذا تم إقراره سيكون انتصارًا كبيرًا للمجموعة العربية والإسلامية.

القاهرة الإخبارية الامم المتحدة الجامعة العربية وقف إطلاق نار غزة إسرائيل واشنطن

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": أنباء عن استهداف الحوثيين بارجة أمريكية وناقلة نفط بالبحر الأحمر

ما هى ضوابط وإجراءات فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية؟.. عمرو خليل يوضح

عمرو خليل: المصريون سطروا مشاهد تاريخية بالانتخابات الرئاسية

الحرب فى غزة وتأثيرها على الانتخابات الرئاسية فى مصر.. عادل حمودة يكشف التفاصيل

عادل حمودة لـ"القاهرة الإخبارية": إحساس الناخبين بالأمن توافر فى الانتخابات الرئاسية

عادل حمودة: الحوار الوطنى له دور مهم فى ارتفاع نسب الإقبال بالانتخابات الرئاسية

البنتاجون: سنتخذ خطوات تجاه أى تهديد فى البحر الأحمر

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال بدأ ضخ مياه البحر فى أنفاق حماس بغزة

الأكثر قراءة

عاجل| 37 شهيدًا.. الاحتلال الإسرائيلى يستهدف منزلًا فى دير البلح وتحليق مكثف لـ"الدرونز"

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث الفنان أشرف عبدالغفور

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

جلال حمام

بين الخوف على مصر وحوار مستقبلها

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك