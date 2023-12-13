السفير ماجد عبدالفتاح: مشروع قرار مصرى لوقف العنف فى غزة أمام مجلس الأمن

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن تبني الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة أمس قرارًا غير ملزم يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة، يزيد الضغوط على إسرائيل وواشنطن.

وأضاف رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت معزولة دوليًا بعد هذا القرار، نتيجة دعمها إسرائيل في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وكشف رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، عن أن هناك مشروع قرار جديدًا تستعد تقديمه جمهورية مصر العربية إلى مجلس الأمن، وتتفاوض عليه حاليًا مع أعضاء مجلس الأمن، ينص على الإجراءات التفصيلية لتطبيق قرار الأمم المتحدة بالوقف الفوري الإنساني لإطلاق النار في القطاع.

وأكد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن هذا القرار يبتعد بالادعاءات الأمريكية بأن ما تقوم به إسرائيل هو دفاع عن النفس، ونحن نحشد لتأييد هذا القرار في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك، وإذا تم إقراره سيكون انتصارًا كبيرًا للمجموعة العربية والإسلامية.