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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

بالتزامن مع انتهاء العملية الانتخابية يشغل أذهان المواطنين معرفة موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 عبر جوجل، حيث انتهى التصويت في انتخابات الرئاسة، أمس الثلاثاء، ويترقب المواطنون ميعاد إعلان نتيجة الانتخابات وإعلان من هو المرشح الرئاسي الفائز.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، و المؤشرات الأولية لنتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ونسب المشاركة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، الاثنين 18 ديسمبر الجاري، وذلك يكون خلال مؤتمر صحفي.

فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية 

وحسب الجدول الزمني الذي قامت بالإعلان عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، عن عمليات الفرز سوف تنتهي اليوم الأربعاء 13 في ديسمبر الجاري، وسيتم تسليم المحاضر للجان العامة، ووجود قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وكافة المسائل المتعلقة في عملية التصويت، وإعلان الحصر العددي لجميع الأصوات.

وبدأت عملية الانتخابات الرئاسية 2024، يوم الأحد الماضي، واستمرت لمدة 3 أيام، واليوم سوف يتم إعلان النتيجة الخاصة بالفرز.

وعكفت الهيئة الوطنية للانتخابات في الفترة الماضية على التقديم للتسهيلات لذوي الهمم سواء كان من لديهم إعاقة سمعية أو إعاقة بصرية أو حركية؛ لسهولة دمجهم بالعملية الانتخابية، ومن أحدث الإجراءات التي قامت بإدخلها الهيئة بهذه الانتخابات؛ التصويت وتكون بطريقة برايل، والذي يُتاح ذوي الهمم من اختيار مرشحهم الرئاسي.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 الرسمي بعد إعلان نتائج الفرز للمرشحين

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميًا

المؤشرات الأولية لنتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وتشير المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية 2024 إلى أن الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي سوف يحقق فوزا مريحا في الجولة الأولى، وذلك على منافسيه الثلاثة.

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نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الإقبال الكبير الذي شهدته الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 فاق التوقعات بشكل كبير.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تكون نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بلغ حتى مساء الإثنين 45%.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم الدفع بقضاة إضافيين وموظفين إلى اللجان التي تشهد إقبالا كثيفا لتقليل الضغط وتسريع العملية الانتخابية.

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