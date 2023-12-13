ولاية ميشيجان الأمريكية تشهد إضرابًا عالميًا للمطالبة بوقف القتال فى غزة

شارك بعض الشركات والموظفين والمستهلكين الأمريكيين في إضراب عالمي للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وأُغلق المقهى الشعبي في جادة ميشيجان، حيث شارك صاحبه وموظفوه في إضراب عالمي للمطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب المدمرة في غزة.

وقال حمزة ناصر، صاحب المقهى وفق شبكة CNN، إن اليوم هو اليوم المناسب لوضع كل ما يهم في حياتنا جانباً للتركيز على حياة من يعيشون في غزة والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وأغلق جميع مواقع مقاهيه الـ 12 في ميشيجان وكنتاكي وتكساس وإلينوي وكاليفورنيا.

الإضراب العالمي بعد الفيتو بالولايات المتحدة

وأعلنت الفصائل الفلسطينية عن الإضراب العالمي يوم السبت، بعد يوم واحد من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وشهد الإضراب يومي الإثنين والثلاثاء إغلاق الشركات مؤقتا، ودعوة الموظفين إلى التوقف عن العمل، وامتناع المستهلكين عن التسوق، وتخطي الطلاب الفصول الدراسية.

وتقول أليكس طرزيخان، المستشارة القانونية في إحدى منظمات حقوق الإنسان في واشنطن العاصمة، إنها توقفت عن العمل تضامناً مع الفلسطينيين وغيرهم من أصحاب الضمائر الحية.

وبحسب التقرير الصادر وفق شبكة سي ان ان الامريكية، فقد تقول طرزيخان إنها تتفقد بانتظام بيسان عودة وغيرها من الصحفيين الفلسطينيين، وغالبًا ما تشعر بالعجز بسبب الصور المؤلمة التي ينشرونها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال طرزيخان: "أول شيء أفعله عندما أستيقظ وقبل الذهاب إلى السرير هو التحقق من قصصهم (على إنستجرام) للتأكد من أنهم ما زالوا على قيد الحياة".

كما "قررت الانضمام إلى الإضراب لأنني شعرت أنني مدين لهم بالكثير، أخلاقياً لم أكن على ما يرام في الاستمرار في روتيني اليومي مع العلم أنهم أطلقوا صرخة طلباً للمساعدة".