القسم الثاني "ب"| القزازين يتعادل مع المنصورة.. وكفر الزيات يهزم بني عبيد

تعادل فريق مركز شباب القزازين مع المنصورة بدون أهداف في مباراة القمة التي أقيمت اليوم في الأسبوع الثامن للمجموعة الثالثة " 1 " في دوري القسم الثاني " ب " وأدارها الحكم أحمد الدليل ليرتفع رصيد مركز شباب القزازين إلى 17 نقطة ورصيد المنصورة غلى 14 نقطة .

وحقق فريق مالية كفر الزيات فوزا مهما وهزم بني عبيد بهدف سجله عبد الله الرويني في المباراة التي أدارها الحكم محمد خالد ليرتفع رصيد مالية كفر الزيات إلى 15 نقطة ويتوقف رصيد بني عبيد عند تسع نقاط .

نبروه يهزم مركز شباب تلا

وحقق فريق نبروه فوزا صعبا على مركز شباب تلا بهدف سجله حسين البدوي في الوقت القاتل في الدقيقة 85 ليرتفع رصيد نبروه إلى 12 نقطة ويبقي مركز شباب تلا في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

وتستكمل مباريات الأسبوع الثامن للمجموعة الثالثة " ا " غدا بالقمة مباراتين حيث يحل بايونيرز السابع برصيد 8 نقاط بقيادة خالد متولي ضيفا على فريق بلقاس التاسع برصيد ست نقاط وحقق بايونيرز فوزا واحدا وتعادل خمس مرات وخسر مباراة واحدة وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف وفي المقابل حقق بلقاس انتصارين وخسر خمس مباريات وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف.

ويحل الصيد بالمحلة الرابع برصيد تسع نقاط ضيفا على فريق كفر الشيخ الثامن برصيد سبع نقاط، وفاز الصيد بالمحلة مرتين وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراتين وسجل 8 أهداف ودخل مرماه ستة أهداف، بينما حقق كفر الشيخ فوزا واحدا وتعادل أربع مرات وخسر مباراتين وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 8 أهداف أيضا.