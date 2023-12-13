القسم الثاني "ب".. مباراة قمة بين القزازين والمنصورة في المجموعة الثالثة

تتصدر مباراة القمة بين مركز شباب القزازين والمنصورة، المواجهات الخمس المقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع الثامن للمجموعة الثالثة " 1 " في دوري القسم الثاني "ب".

مركز شباب القزازين بقيادة سامح العربي يتصدر جدول المجموعة الثالثة " 1 " برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل وهزيمة، ولديه أقوى هجوم في المجموعة برصيد 12 هدفا ودخل مرماه أربعة أهداف، وفاز في آخر مبارياته خارج أرضه على بني عبيد بهدفين نظيفين ويسعى للفوز والاحتفاظ بالقمة.

في المقابل يحتل المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدوماني المركز الثاني برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات، وهو الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يذق طعم الهزيمة وسجل ستة أهداف ويملك أقوى دفاع في المجموعة ودخل مرماه هدفا واحدا، واستعاد نغمة الانتصارات في الجولة الماضية بالفوز على الصيد بالمحلة بهدف دون رد ويسعى للفوز للتساوي مع القزازين في رصيد 16 نقطة.

مالية كفر الزيات يستضيف بني عبيد

ويستضيف مالية كفر الزيات الثالث برصيد 12 نقطة فريق بني عبيد الخامس برصيد تسع نقاط ،وحقق مالية كفر الزيات ثلاثة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراة واحدة وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف .

في المقابل حقق بني عبيد انتصارين وتعادل ثلاث مرات، وخسر مباراتين وسجل ستة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف .

ويحل الصيد بالمحلة الرابع برصيد تسع نقاط ضيفا على فريق كفر الشيخ الثامن برصيد سبع نقاط، وفاز الصيد بالمحلة مرتين وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراتين وسجل 8 أهداف ودخل مرماه ستة أهداف، بينما حقق كفر الشيخ فوزا واحدا وتعادل أربع مرات وخسر مباراتين وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 8 أهداف أيضا.

نبروه يواجه مركز شباب تلا

ويستضيف نبروه السادس برصيد تسع نقاط فريق مركز شباب تلا الأخير برصيد ثلاث نقاط وحقق نبروه انتصارين، وتعادل ثلاث مرات وخسر مرتين وسجل ستة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف، بينما حقق مركز شباب تلا فوزا واحدا وخسر ست مباريات ولديه أضعف هجوم في المجموعة برصيد ثلاثة أهداف، بالتساوي مع بلقاس ولديه أيضا أضعف دفاع في المجموعة واهتزت شباكه 14 مرة .

ويحل بايونيرز السابع برصيد 8 نقاط بقيادة خالد متولي ضيفا على فريق بلقاس التاسع برصيد ست نقاط، وحقق بايونيرز فوزا واحدا وتعادل خمس مرات وخسر مباراة واحدة وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف، وفي المقابل حقق بلقاس انتصارين وخسر خمس مباريات وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف .