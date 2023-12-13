الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فابينيو: محمد صلاح مستمر مع ليفربول هذا الموسم

محمد صلاح وفابينيو
محمد صلاح وفابينيو

كشف البرازيلي فابينيو، لاعب وسط اتحاد جدة السعودي، عن مصير نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم محمد صلاح بإمكانية الرحيل عن صفوف ليفربول، في ظل اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي بالتعاقد معه منذ الصيف الماضي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للفرعون المصري، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ليفربول في صيف 2025.

فابينيو يتحدث عن مصير محمد صلاح مع ليفربول

ونشرت شبكة "talkSPORT" البريطانية، تصريحات فابينيو، قائلًا: "محمد صلاح لاعب رائع للغاية، وكنت محظوظًا باللعب بجواره في ليفربول".

وتابع: "أنا سعيد للغاية من أجله، إنه يسجل الأهداف في كل مباراة مع ليفربول، وأراه سعيدًا هناك في هذه اللحظة".

وأضاف: "مو صلاح سيبقى مع ليفربول، لذلك أتمنى له التوفيق في مواصلة تسجيل الأهداف والتتويج بكافة الألقاب الممكنة مع الفريق".

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وعن أداء ليفربول، قال فابينيو: "إنه فريق رائع ويستحق صدارة الدوري الإنجليزي، سعيد من أجلهم، عقلية اللاعبين ممتازة فهم يركزون على الفوز بالبطولة".

وأوضح: "آمل أن يحافظوا على ذلك ويحققوا المزيد من الانتصارات، إنهم يجدون الحلول لتسجيل الأهداف حتى بعد الدقيقة 90".

وواصل: "بالتأكيد الأمر لا يزال مبكرًا، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع كبار البريميرليج، ولكن من الجيد أن يكون ليفربول على القمة".

وعن فوز اتحاد جدة السعودي أمام أوكلاند سيتي، قال فابينيو: "إنه فوز ثمين ومهم للغاية، نأمل في مواصلة الانتصارات والتتويج بلقب كأس العالم للأندية في هذه النسخة".

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد حقق فوزًا كبيرًا وثمينًا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية، والمُقامة في السعودية.

فابينيو محمد صلاح صلاح ليفربول اتحاد جدة السعودي كأس العالم للأندية

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