صلاح: احتفلت بالـ200 هدف مع عائلتى ونستطيع عمل شىء مميز هذا الموسم

أعرب محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول، نجم ليفربول الإنجليزي عن سعادته للحصول على لاعب الشهر في الريدز للمرة الثالثة على التوالي.

قال صلاح للموقع الرسمي لليفربول مساء اليوم: "من الجيد دائمًا الفوز بهذه الجائزة، الأهم هو الفوز بالمباريات والتسجيل لصالح الفريق، صناعة الهدف لـ ترينت ضد السيتي هي أفضل لحظة بالنسبة لي هذا الشهر".

وتابع "من الرائع تسجيل 200 هدف لهذا النادي الكبير، أنا سعيد جدًا بذلك، لقد احتفلنا بعد المباراة واحتفلت مع عائلتي بسبب ذلك".

وواصل: "لقد قلت من قبل؛ نستطيع صناعة شيء مميز هذا الموسم، نحتاج فقط إلى الإيمان والتدريب بجد وسنرى ما سيحدث، ليس علينا أن نضع الكثير من الضغط على أنفسنا، نحتاج فقط إلى لعب المباريات والاستمرار في الفوز".

كان محمد صلاح قد فاز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وظفر صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر نوفمبر الماضي، ليحصد الجائزة للمرة الثالثة تواليًا.

وسجل صلاح ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة في مبارياته الست خلال هذه الفترة ليحتفظ باللقب متقدمًا على زملائه ترينت ألكسندر أرنولد ولويس دياز.

وقال صلاح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "من الجيد الفوز بهذه الجائزة دائمًا. الشيء الأكثر أهمية هو الفوز بالمباريات وتسجيل الأهداف للفريق، بالتأكيد. هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأحرز صلاح هدفين في الفوز 3-0 على برينتفورد على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم لعب التمريرة الحاسمة ليصنع هدف التعادل لألكسندر أرنولد في التعادل خارج ملعبه مع مانشستر سيتي.

وأنهى صلاح الشهر بهدف من ركلة جزاء في الفوز 4-0 على لاسك ليساعد في تأمين التأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، ليرتفع رصيده مع النادي إلى 199 هدفًا في هذه العملية.

وعند سؤاله عن لحظته المفضلة في نوفمبر، قال صاحب القميص رقم 11: "ربما كانت تلك هي مباراة السيتي لأننا كنا متأخرين 1-0 وتمكنا من تسجيل هدف واحد وتعادل المباراة، لذلك أعتقد أنني سأقول هذه اللحظة".

وأضاف: "تسجيل الأهداف أمر جيد أيضًا، لكن في ذلك الشهر قد يكون ذلك بمثابة مساعدة لترنت".

وسجل صلاح هدفًا في انتصار ليفربول على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي، ليسجل هدفه رقم 150 في المسابقة، والهدف رقم 200 مع فريقه بمختلف المسابقات.