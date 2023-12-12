محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر فى ليفربول للمرة الثالثة على التوالى

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر نوفمبر الماضي 2023.

وكان محمد صلاح قد فاز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وظفر المحترف المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر نوفمبر الماضي، ليحصد الجائزة للمرة الثالثة تواليًا.

وسجل صلاح ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة في مبارياته الست خلال هذه الفترة ليحتفظ باللقب متقدما على زملائه ترينت ألكسندر أرنولد ولويس دياز.

وقال صلاح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "من الجيد الفوز بهذه الجائزة دائمًا. الشيء الأكثر أهمية هو الفوز بالمباريات وتسجيل الأهداف للفريق، بالتأكيد. هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأحرز صلاح هدفين في الفوز 3-0 على برينتفورد على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم لعب التمريرة الحاسمة ليصنع هدف التعادل لألكسندر أرنولد في التعادل خارج ملعبه مع مانشستر سيتي.

وأنهى صلاح الشهر بهدف من ركلة جزاء في الفوز 4-0 على لاسك ليساعد في تأمين التأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، ليرتفع رصيده مع النادي إلى 199 هدفًا في هذه العملية.

وعند سؤاله عن لحظته المفضلة في نوفمبر، قال صاحب القميص رقم 11: "ربما كانت تلك هي مباراة السيتي لأننا كنا متأخرين 1-0 وتمكنا من تسجيل هدف واحد وتعادل المباراة، لذلك أعتقد أنني سأقول هذه اللحظة".

وأضاف: "تسجيل الأهداف أمر جيد أيضًا، لكن في ذلك الشهر قد يكون ذلك بمثابة مساعدة لترنت".

وسجل صلاح هدفًا في انتصار ليفربول على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي، ليسجل هدفه رقم 150 في المسابقة، والهدف رقم 200 مع فريقه بمختلف المسابقات.