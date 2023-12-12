الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر فى ليفربول للمرة الثالثة على التوالى

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر نوفمبر الماضي 2023.

وكان محمد صلاح قد فاز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وظفر المحترف المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر نوفمبر الماضي، ليحصد الجائزة للمرة الثالثة تواليًا.

وسجل صلاح ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة في مبارياته الست خلال هذه الفترة ليحتفظ باللقب متقدما على زملائه ترينت ألكسندر أرنولد ولويس دياز.

وقال صلاح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "من الجيد الفوز بهذه الجائزة دائمًا. الشيء الأكثر أهمية هو الفوز بالمباريات وتسجيل الأهداف للفريق، بالتأكيد. هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأحرز صلاح هدفين في الفوز 3-0 على برينتفورد على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم لعب التمريرة الحاسمة ليصنع هدف التعادل لألكسندر أرنولد في التعادل خارج ملعبه مع مانشستر سيتي.

وأنهى صلاح الشهر بهدف من ركلة جزاء في الفوز 4-0 على لاسك ليساعد في تأمين التأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، ليرتفع رصيده مع النادي إلى 199 هدفًا في هذه العملية.

وعند سؤاله عن لحظته المفضلة في نوفمبر، قال صاحب القميص رقم 11: "ربما كانت تلك هي مباراة السيتي لأننا كنا متأخرين 1-0 وتمكنا من تسجيل هدف واحد وتعادل المباراة، لذلك أعتقد أنني سأقول هذه اللحظة".

وأضاف: "تسجيل الأهداف أمر جيد أيضًا، لكن في ذلك الشهر قد يكون ذلك بمثابة مساعدة لترنت".

وسجل صلاح هدفًا في انتصار ليفربول على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي، ليسجل هدفه رقم 150 في المسابقة، والهدف رقم 200 مع فريقه بمختلف المسابقات.

ليفربول محمد صلاح صلاح جائزة أفضل لاعب افضل لاعب

مواد متعلقة

تشكيل اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية.. بنزيما يقود حجازي ورفاقه

رسميًا.. جيورجيو كيلليني يعلن اعتزاله لعب كرة القدم

تريزيجيه يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

النصر يتأهل لنصف نهائى كأس خادم الحرمين على حساب الشباب

رسميًا.. فيكتور أوسيمين يتفوق على محمد صلاح ويفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

محمد صلاح يُزين التشكيل المثالي لقارة إفريقيا 2023

رئيس اتحاد جدة: التعاقد مع أحمد حجازي كان نقطة التحول بالنادي

الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك بفوزه على التعاون بثلاثية

الأكثر قراءة

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024: المعمرون يشاركون الشباب فى رسم خارطة المستقبل

بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين