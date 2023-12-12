الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفربول يحتفل بوصول محمد صلاح للهدف رقم 200

محمد صلاح
محمد صلاح

احتفى نادي ليفربول الإنجليزي، بوصول نجمنا المصري محمد صلاح للهدف رقم 200 له مع الريدز في جميع البطولات.

ونشر صلاح صورة لفريق ليفربول بعد وصوله للهدف رقم 200.

 

قصة 200 هدف لـ محمد صلاح مع ليفربول


وصل محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، للهدف رقم 200 مع فريقه منذ انضمامه في صيف 2017.

إنجاز صلاح بات حديث الدوري الإنجليزي أمس بعدما سجل وصنع في فوز فريقه على كريستال بالاس بهدفين لهدف.

وضرب صلاح عصفورين بحجر بعدما وصل للهدف للرقم 200 مع الريدز في 327 لقاء بجميع المسابقات كمل وصل للهدف رقم 150 في الدوري الإنجليزي ليدخل قائمة أفضل 10 هدافي المسابقة عبر التاريخ.

وجاءت أهداف صلاح الـ 200 بواقع 161 هدفًا بالقدم اليسرى و31 باليمنى و8 أهداف بالرأس.
أهداف صلاح

الـ 50

في 20 أكتوبر 2018 نجح صلاح في الوصول للهدف رقم 50 له مع الريدز، وذلك في شباك هدرسفيلد تاون بالمباراة التي تجمعهما حاليًا بملعب "جالفارم"، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

الـ 100

في 2020 نجح صلاح أمام إيفرتون بتسجيل هدفه الـ 100 مع الريدز، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

حينها أصبح صلاح هو ثالث أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل للهدف رقم 100 رفقة الريدز، متفوقًا على 13 نجمًا مروا على النادي.

الـ 150

في 19 فبراير 2022، نجح صلاح في الوصول للهدف 150 مع الريدز بجميع البطولات بعدما سجل هدفا في شباك نورويتش سيتي، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات صلاح ثاني اسرع لاعب في ليفربول يسجل 150 هدف، وعاشر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل  هذا الرقم.

الـ 200

ووصل صلاح لهدفه رقم 200 ليصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يحقق ذلك الإنجاز ويفصل صلاح عن المركز الرابع الذي يحتله بيلي ليديل 28 هدفا كما أصبح ثالث أجنبي بتاريخ الكرة الإنجليزي يسجل 200 هدف لنادي واحد بعد تييري هنري وسيرجيو أجويرو وأول لاعب إفريقي في التاريخ يصل لـ 150 في البريميرليج.

ليفربول ليفربول الإنجليزي محمد صلاح صلاح الريدز

مواد متعلقة

محمد صلاح ضمن القائمة النهائية للفوز بجائزتى الأفضل فى العالم من جلوب سوكر

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

الأكثر قراءة

ناقلة تتعرض لهجوم قبالة اليمن كانت ستزور إسرائيل فى يناير

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

الوطنية للانتخابات: لن نوقع عقوبة الـ500 جنيه على الممتنعين عن المشاركة بالانتخابات

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟