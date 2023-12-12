محمد صلاح ضمن القائمة النهائية للفوز بجائزتى الأفضل فى العالم من جلوب سوكر

أعلنت الجهة المنظمة لجوائز "دبي جلوب سوكر"، وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، اليوم الثلاثاء، القوائم النهائية المُرشحة للفوز بجوائز جلوب سوكر 2023.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2023، يوم 19 يناير المقبل، في الإمارات.

محمد صلاح مُرشحًا للفوز بجائزتي الأفضل واللاعب المفضل للجماهير

وتواجد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، في القائمة النهائية المُرشحة للفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في عام 2023.

كذلك ينافس محمد صلاح أيضًا على جائزة لاعب الجماهير المفضل لعام 2023. لمطالعة التفاصيل من هنا.

القائمة النهائية للفوز بجائزة جلوب سوكر 2023

وجاءت القائمة النهائية للفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في 2023، على النحو التالي:

محمد صلاح (ليفربول)، جود بيلينجهام (ريال مدريد)، كريم بنزيما (اتحاد جدة السعودي)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، فيكتور أوسيمين (نابولي)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

وكان محمد صلاح قد توّج بجائزة لاعب الجماهير المفضل في عام 2022 الماضي، بينما توّج كريم بنزيما بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 الماضي.

رابط تصويت جوائز جلوب سوكر

يمكن للجماهير التصويت لجوائز جلوب سوكر من خلال الموقع الإلكتروني من خلال الـ ضغط هنا.

مراحل تصويت جوائز جلوب سوكر

وبدأت المرحلة الأولى من التصويت لجوائز جلوب سوكر، منذ 21 نوفمبر واستمرت حتى السابع من ديسمبر.

وتمكنن خلالها الجماهير من التصويت على إجمالي 172 مرشحًا مقسمين إلى 11 فئة رئيسية للجوائز و60 مرشحًا مقسمين إلى 4 فئات جوائز رقمية.

ويندمج المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات في كل فئة مع القائمة المختصرة للمرشحين النهائيين الذين سينتقلون للجولة الثانية.

بينما بدأت الجولة الثانية من التصويت اليوم 12 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 28 ديسمبر.

وسيتم خلالها إدراج القائمة المختصرة لكل فئة مختارة في الجولة الأولى للجمهور للتصويت على المرشحين النهائيين المفضلين لديهم.

وفي الجولة الثانية والأخيرة ستشارك لجنة تحكيم جلوب سوكر في حساب النتيجة النهائية، إذ يبلغ تصويت لجنة التحكيم 75%، فيما يبلغ تصويت الجمهور 25%.