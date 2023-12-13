الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معارض "التربية النوعية"

افتتاح معارض التربية
افتتاح معارض التربية النوعية

افتتح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، معرض جماليات الحفر المعدني لقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، والذي تضمن إنتاج الطلاب من المعلقات المعدنية المستوحاة من التراث المصري القديم والتراث الإسلامي والتي تم معالجتها باستخدام أسلوب الحفر بالأحماض والتلوين مع توظيف بعض منها كمشغولات حلي.

كما افتتح رئيس جامعة كفر الشيخ، معرض إطلالة مصرية لقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، حيث تناول المعرض أشغال فنية منزلية للمستوى الثالث وكلها منتجات تتماشى مع سوق العمل وإعادة تدوير خامات البيئة وذلك للمساهمة في تحقيق الدور المجتمعي للجامعة.

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وأشاد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالتنظيم الجيد للمعرض وباللوحات المعروضة المتنوعة وكل المعروضات الأخرى، مما يشير إلى الجهد المبذول لتدريب الطلاب وأساليب التدريب التي توفرها الجامعة للطلبة، كما وجّه الشكر إلى إدارة الكلية التى تعمل على صقل المواهب المختلفة للنهوض بها، مما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال. 

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، اهتمام إدارة الجامعة برعاية الموهوبين ودعمهم وتشجيعهم على تنمية قدراتهم في المجالات كافة، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية وبناء الروح الإبداعية لدى الفرد.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، إن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعّالة والهادفة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، مشيدًا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من الطلاب.

معارض فنية كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ

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