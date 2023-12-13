وكيل "صحة كفر الشيخ": تشديد الرقابة على غرف النفايات والتخلص منها بطريقة آمنة

عقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع مديري إدارات كلٍ من الطب الوقائي "وحدة النفايات، وصحة البيئة"، والطب العلاجي، والعلاج الحر، ومكافحة العدوى، والشئون القانونية والمدير العام.

ناقش وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات المهمة، وكان على رأسها تركيب جهاز فرم وتعقيم في مستشفى حميات دسوق، وصيانة ورفع كفاءة محرقتي مستشفى حميات بيلا وأبشان القديمة، وصيانة سيارات نقل النفايات، كما وجه بتكثيف حملات المرور على المنشآت الطبية الخاصة، وتشديد الرقابه علي غرف النفايات.

التخلص من النفايات الخطرة

وأهاب الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، بمديري الإدرارات بضرورة الاهتمام بموضوع التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وإعطائه أولوية قصوى للحد من الاخطار المتعلقة بالتخلص غير الآمن من النفايات.

وفي وقت سابق، فقد عقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية والإدارات الصحية ومديري المستشفيات، بقاعة الرنين المغناطيسي في مستشفى كفر الشيخ العام، لمناقشة خطة الانتخابات والاستعدادات للمرحلة القادمة.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة إنشاء مكتب فني بكل إدارة صحية، وربطه بالمكتب الفني الموجود بديوان المديرية، وبتكليف مسؤول إعلامي بكل إدارة صحية وكل مستشفى للبقاء على تواصل مع المديرية وحدوث تنسيق إعلامي على مستوى القطاع الصحي بالمحافظة.

وقرر وكيل الوزارة عقد اجتماع عبر الإنترنت مع سيادته بصفة يومية لجميع مديري الإدارات والمستشفيات من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة والنصف؛ وذلك للتنسيق والمتابعة وفتح قنوات اتصال بين جميع المديرين لسهولة التواصل فيما بينهم.

وشدد أيضًا على ضرورة الانتهاء من عمل جداول تخصصات الباطنة والأطفال والجلدية والنساء والتوليد، وذلك لتوفير قوى بشرية لتشغيل العيادات المسائية بالوحدات الصحية من خلال التنسيق بين إدارة الطب العلاجي وإدارة الرعاية الأساسية وذلك لتشغيلها بصورة عاجلة.