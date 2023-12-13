الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتابع تطورات إنشاء مبنى الديوان العام وكورنيش النيل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة آخر التطورات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع.

وتناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف التنفيذى المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه بأعمال رصف طريق الكورنيش بدايةً من البنك الأهلى حتى نقابة المهندسين، وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة موقف استكمال أعمال تطوير الكورنيش وتشجيره وتزويده بمقاعد.

وعلى جانب آخر، اطلعت المحافظ على مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة والتشطيبات الداخلية بأقسامه، ومناقشة خطة تأثيث وتجهيز المبنى بالأساسيات والأنظمة الحديثة بما يتواكب مع رؤية الدولة للتحول الرقمى والمعايير الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية، وأيضًا الرؤى المستقبلية وبما يسهم فى ميكنة ورقمنة كل الأعمال التى يقوم بها الديوان، وتطوير تلك المنظومة للوصول إلى أعلى مستوى بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع مناقشة معدلات التنفيذ بالمبنى والمنطقة المحيطة، واستعراض النسب الخاصة بكل مكون بالمشروع، كما بحثت "محافظ دمياط" خطة المرحلة المقبلة وفقًا للجدول الزمنى للمشروع، وناقشت أيضًا آلية تخطى أي معوقات قد تبطئ عملية التنفيذ، كما تابعت التجهيزات النهائية بمركز السيطرة استعدادًا لتشغيله واستكمال الأعمال بخطة تطوير كورنيش النيل.

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