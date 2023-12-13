الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. محاكمة المتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

تستكمل  محكمة  جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، غدا الخميس محاكمة 3متهمين لاتهامهم بالاشتراك في قتل شخص وإصابة آخرين بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية رقم 4102 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4257 كلي جنوب الزقازيق لسنة 2023، ليوم 5 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: سلامة س ع م، وخالد أ ع م، وشقيقه محمد أ ع م، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 5 سبتمبر الماضي، وبدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، قتلوا المجني عليه "عمر.م"، وشرعوا في قتل المجني عليهما محمد م ال ع ال، وعبدالرحمن أ ف م، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات سابقة.

محكمة جنايات الزقازيق محاكمة 3 متهمين قتل شخص قسم شرطة ثان العاشر المستشار نسيم على بيومي

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