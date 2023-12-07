الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات للمتهم بالشروع فى قتل جاره بعين شمس

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل جاره وإصابته بمنطقة عين شمس.

بداية تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من المستشفى، يفيد بإصابة شاب بإصابات بالغة نتيجة تعرّضه للضرب المبرح من قبل عامل في مشاجرة بسبب خلافات بينهما.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وبسؤال الشهود تبين إصابة المجني عليه "ا.ع"، نتيجة التعدي عليه بالضرب من قبل جاره وذلك إثر حدوث مشاجرة بينهما.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، وتقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وضبط بحوزته سلاح أبيض مطواة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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